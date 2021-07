Le golf espagnol connaît le retour de l’ACCIONA Open en Espagne en octobre prochain

Nouvelles connexes

ACCIONA, un leader mondial dans la fourniture de solutions régénératives pour une économie décarbonée, est devenu le principal sponsor du Open d’Espagne. Le tournoi de golf, qui se déroulera du 7 au 10 octobre 2021 au Villa de Madrid Country Club, sera renommé ACCIONA Open d’Espagne, recevant ainsi le nom de l’entreprise résiliente d’infrastructures et de services et d’énergies renouvelables.

Cette décision démontre également l’engagement d’ACCIONA envers le sport, en rejoignant l’un des tournois de golf les plus anciens et les plus prestigieux au monde (il se déroule en Espagne depuis 1912 et fait partie de la tournée européenne depuis 1972).

Parmi la liste des lauréats historiques figurent Arnold Palmer, Severiano Ballesteros, Sergio Garcia, Bernard Langer, Nick Faldo ou alors Jon Rahm, qui a réitéré la victoire lors de la dernière édition du tournoi, a joué en 2019. En octobre prochain, et après avoir remporté son premier majeur dans le US Open, Rahm reviendra au Club de Campo Villa de Madrid pour tenter de défendre sa couronne de champion.

La relation de Madrid Trophy Promotion SL, le promoteur de l’Open d’Espagne, et ACCIONA existent depuis longtemps. Depuis plusieurs mois, le cabinet de conseil ACCIONA a joué un rôle clé lors des processus d’adoption de critères de durabilité pour obtenir le certificat international ISO 20121, qui répond à la mise en œuvre de mesures durables dans toutes les phases d’organisation de l’événement, en tenant compte de son environnement, impact social et économique, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis dans son Schéma Directeur de Développement Durable 2025.

L’ACCIONA Open de España sera le premier événement que Madrid Trophy Promotion SL organisera après avoir reçu le certificat ISO 20121.

Ce label, décerné par SGS (Société Générale de Surveillance), confirme l’engagement de l’entreprise à défendre le développement durable, avec un accent particulier sur la lutte contre le changement climatique. Un engagement qui deviendra tangible avec la mise en place de mesures pour que le tournoi ait un impact environnemental et social positif dès l’édition de cette année.

Gérard Tsobanian, président-directeur général de l’ACCIONA Open en Espagne, a exprimé son désir de commencer cette nouvelle étape avec ACCIONA : « Nous vivons depuis longtemps un grand processus de changement pour devenir la référence en matière d’organisation neutre en carbone événements sportifs. ACCIONA, entreprise leader dans la gestion de solutions durables, est le meilleur partenaire possible pour ce voyage qui débutera en octobre prochain au Club de Campo Villa de Madrid “.

Pour sa part, Joaquín Mollinedo, directeur général des relations institutionnelles, de la communication et de la marque d’ACCIONA, déclare : « C’est un projet passionnant car, en plus d’avoir un excellent partenaire tel que Madrid Trophy Promotion et de soutenir une compétition de golf de premier ordre, il nous permettra de postuler toutes les solutions possibles pour que l’activité générée par le tournoi ait un impact positif sur l’environnement”.

L’Open d’Espagne a réuni 31 219 personnes au Club de Campo Villa de Madrid lors de l’édition 2019, qui s’est clôturée de manière fabuleuse avec la victoire de Jon Rahm, avec cinq coups d’avance sur le deuxième classé, Rafael Cabrera Bello, et avec un résultat de 22 sous le par.

ACCIONA est une entreprise mondiale, leader dans la fourniture de solutions régénératives pour une économie décarbonée. Son offre commerciale comprend les énergies renouvelables, le traitement et la gestion de l’eau, les systèmes de transport et de mobilité éco-efficaces, les infrastructures résilientes, etc. L’entreprise est neutre en carbone depuis 2016. ACCIONA a réalisé un chiffre d’affaires de 6 472 millions d’euros en 2020 et est présente dans plus de 60 pays.

