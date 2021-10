Le golf fantastique de Ten Golf a déjà une date pour la finale de Valderrama

La saison 2021 de Avoir Golf LE JEU atteint sa phase finale et définitive. Les Estrella Damm Andalucía Masters C’était l’avant-dernier tournoi de l’année et s’est résolu avec la victoire de Xavi Bonaventura. Sa performance a été magistrale et a remporté un triomphe absolu. Il a été le seul à terminer sous la normale, avec un cumulatif de -10 et avec dix coups d’avance sur le deuxième classé. Inabordable. Son équipe était composée de Matthew Fitzpatrick, Ryan Fox, Laurie Canter, Berns Wiesberger, Daniel Gavins et Rafa Cabrera Bello.

Ainsi, les quatorze vainqueurs de tournois à ce jour cette saison et, par conséquent, déjà classés pour la grande Finale de Valderrama sont : Marta Gutiérrez, Pablo Pérez, Juan Diego Madueño, José Francisco Mingorance, Juan José Domínguez, Iván Ballesteros, Adolfo Suris, Maka Wavelone, José Galbete, Jaime Vigón, Antonio Espinosa, José Miguel Mandingorra, José Ramón Sánchez Delpon et Xavi Bonaventura.

Un seul manque pour compléter la liste des quinze gagnants classés directement pour jouer à Valderrama. En principe, le dernier tournoi de la saison était le Champions WGC HSBCCependant, comme vous le savez, l’événement a été annulé en raison de la pandémie. Ainsi, Ten Golf a décidé de le remplacer par le Masters du Portugal, Tournoi de l’European Tour à jouer dans Vilamoura dans les deux semaines, à partir de 4-7 novembre. Ce sera la dernière occasion de se qualifier pour la grande Finale de Valderrama via le vainqueur du tournoi.

N’oubliez pas qu’il existe deux autres manières de jouer cette grande finale de la saison, toutes deux par ordre de mérite. Les cinq premiers de ce classement iront directement dans cette finale, ainsi que les quatre suivants du tableau qui sont abonnés annuels à Ten Golf au moins depuis la semaine au cours de laquelle se déroule le Portugal Masters.

Cinq classés par l’Ordre du Mérite plus les quatre meilleurs abonnés annuels

À l’heure actuelle, les cinq classés par ordre de mérite sont Javier Hernández, Blanca Balonga, Esteban Moneo, Miguel Isaacs et Alejandro Ortega. Les dix prochains du classement qui aspirent encore à renverser ce classement et à entrer dans ce top 5 ou à se classer en tant qu’abonné sont J. Francisco Blázquez, Iñaki Cuadra, Jon Muñoz, Carmen Tombelle, Íñigo Aranguren, José Manuel Mateo, Jaime Bulbena , Pablo Heredia, Beatriz Alegre et Pablo Rodriguez.

Le 17 novembre se jouera la grande finale de Valderrama de l’édition 2021 de THE GAME

La date du grand La finale de Valderrama de l’édition 2021 de THE GAME aura lieu le mercredi 17 novembre prochain, juste un jour après la finale 2020. Elle coïncide avec la semaine de la Grande Finale de la Race to Dubai. Ten Golf sera en contact avec tous les finalistes pour expliquer les détails de cette grande soirée de clôture de la saison.