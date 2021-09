Le Golf Montanyà accueille le Trophée ROLEX avec grand succès

in

21/09/2021

Le à 17:25 CEST

Le Trophée Rolex 2021 a atteint sa sixième étape du calendrier, organisé au Golf Montanyà (Osona) et organisé par la maison de joaillerie Tous, distributeur officiel de la marque horlogère.

Un total de 76 joueurs, y compris les membres et les invités, ont participé à ce tournoi, qui a eu Maria Asunción Perez Cayón comme vainqueur handicap., tandis que Mario Salamanca Riquelme a remporté le Scratch.

L’emblématique Montanyá Golf, considéré comme l’un des secrets les mieux cachés de la région, a été inauguré en 1989, conçu par David Thomas. L’itinéraire Il a une longueur approximative de 5 730 mètres en barres jaunes et 5 095 mètres en barres rouges, avec un par 72 pour les 18 trous.

Présent dans les meilleurs domaines

Le Rolex Golf Trophy traverse les parcours de golf espagnols les plus spectaculaires, réunissant les amateurs de ce sport de stratégie et de passion à parts égales. Cette nouvelle édition fera le tour de lLes cours les plus prestigieux dans 10 villes espagnoles dans les prochains mois, se terminant le 13 novembre au Country Club La Zagaleta.

La présence de Rolex dans les tournois de golf les plus prestigieux du monde est le reflet d’une relation légendaire. La Maison Suisse témoigne des triomphes des golfeurs nationaux et internationaux les plus renommés qui font également partie de leurs témoignages.

La marque horlogère suisse, En plus de son soutien au golf professionnel dans les principaux circuits, il étend également son soutien aux tournois amateurs, aux fédérations et aux organisations internationales représentant des golfeurs de tous âges.