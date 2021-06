Le golfeur «amateur» sourd Allen John à égalité au deuxième rang en Allemagne

in

Le golfeur sourd Allen John, lors du Porsche European Open à Hambourg, en Allemagne.

. – Le golfeur amateur sourd Allen John était à un coup d’une égalité “incroyable” pour la première place au Porsche European Open à Hambourg.

L’Allemand, qui n’a que 5% d’audition et a utilisé des écouteurs pendant la majeure partie de sa vie, a tiré 67 coups dans la ronde finale, le meilleur score de la journée, pour terminer sur un triple ex aequo pour la deuxième place, derrière le vainqueur.Richard McEvoy .

“L’atmosphère qu’il y a, les gens qui ont été avec moi tous les 18 trous, c’est juste un sentiment incroyable”, a déclaré John aux journalistes après sa partie ce dimanche.

Le joueur de 30 ans a terminé devant de grands noms sur un terrain étoilé, dont le champion des Masters 2018 Patrick Reed, le vainqueur des Masters 2011 Charl Schwartzel et la star montante américaine Bryson DeChambeau.

Médaille d’or

John a joué à Hambourg, en Allemagne, à l’invitation d’un sponsor, mais a dû renoncer à son chèque de 198 500 $ car il n’était pas un golfeur professionnel.

Il a commencé le quatrième tour avec sept coups à la dérive, mais quatre birdies dans ses neuf derniers trous l’ont porté en tête tandis que les autres ont échoué.

John est devenu professionnel en 2011 et a participé au Challenge Tour, le deuxième tour d’Europe, l’année suivante, avant de retrouver son statut d’amateur en 2016.

Il a représenté l’Allemagne aux Sourdlympiques d’été 2017, remportant la première médaille d’or de ce sport pour son pays.

Sa performance à Hambourg a laissé John envisager une autre tentative de devenir pro.

“J’ai beaucoup de confiance en moi pour pouvoir sortir du tournoi, être dans le combat, terminer deuxième”, a-t-il déclaré. “C’est une sensation assez incroyable et cela me donne beaucoup de confiance dans les compétences que je peux faire sur un terrain de golf”, a-t-il ajouté.

McEvoy l’a fait

L’homme qui a mis fin au rêve de victoire de John dans son pays natal était Richard McEvoy, 39 ans.

Peut-être que personne sur le Tour n’incarne le mantra “Si au début vous ne réussissez pas, essayez, essayez, essayez à nouveau” que l’anglais.

Depuis qu’il est devenu pro il y a 17 ans, McEvoy a mené son art autour du Challenge Tour et de l’European Tour.

Avant dimanche, il avait remporté trois titres du Challenge Tour, mais jamais la victoire au plus haut niveau.

À 12 occasions distinctes, McEvoy a assisté à l’European Tour Qualifying School, l’événement annuel de qualification qui donne aux golfeurs professionnels une chance de gagner une place sur l’European Tour, mais il a conservé sa carte du Tour à deux reprises.

McEvoy a exprimé la confiance d’avoir remporté son troisième titre de deuxième division la semaine dernière en Normandie, devenant le premier golfeur depuis 2010 à remporter des titres consécutifs du Challenge Tour et du European Tour.

“C’est incroyable”, a déclaré McEvoy aux journalistes. “J’ai attendu longtemps, 17 ans en tant que professionnel, sur et en dehors du Tour”, a-t-il ajouté.

Beaucoup de mauvaises années, beaucoup de bonnes années, mais cela ne s’est jamais vraiment produit.

C’était mon moment. Je me suis beaucoup battu, j’y ai cru et même à la fin j’ai convaincu mon cadet de me donner la meilleure chance de faire un birdie », a déclaré McEvoy.

Cette victoire place McEvoy dans le top 150 mondial et, peut-être le plus important, lui donne la tranquillité d’esprit d’une exemption de deux ans sur le Tour.

Le chèque du gagnant de 394 000 $ n’est pas trop mal non plus.