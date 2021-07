Le golfeur espagnol Pablo Martín risque 7 ans de prison pour outrage aux autorités suédoises

Nouvelles connexes

Le cas que vous vivez Pablo Martin c’est vraiment compliqué et cela pourrait maintenant avoir des conséquences vraiment graves. Le golfeur espagnol s’est rendu ce vendredi à la police suédoise après avoir été accusé de menaces et d’outrage à autorité.

Le golfeur national et son environnement ont vu la bonne chose à faire pour prendre cette décision de se conformer à l’ordonnance d’extradition qui a été émise par l’État suédois après que les autorités l’ont accusé d’outrage et de menaces envers l’autorité par une série de courriels très .malheureux et avec un contenu et des messages offensants.

L’homme de Malaga est plongé dans une rude bataille pour la garde de ses enfants et ces e-mails ont été envoyés directement au tribunal chargé de l’affaire. De cette façon, Pablo ferait face à un assez gros problème en ce moment puisque les lois indiquent que pour ce type d’infractions il pourrait être emprisonné jusqu’à 7 ans, ce qui serait un énorme revers pour le Malaga qui est dans un état émotionnel et sentimental assez faible.

Ce processus et cette bataille ont commencé il y a quatre ans lorsqu’il s’est séparé de sa compagne, une femme de nationalité suédoise, qui lui empêchait de voir ses enfants. À ce moment-là, un processus juridique difficile a commencé, dont Pablo pourrait se retrouver dans une mauvaise passe après son départ par e-mail.

Pablo a une maison dans la ville suédoise de Ekerö et là, il a obtenu un régime de visites accompagné d’un travailleur social pour pouvoir voir ses enfants. Ledit travailleur social a publié une série de rapports sur le golfeur espagnol qui étaient très positifs et qui l’ont aidé à obtenir une plus grande marge dans l’affaire.

Cependant, pour tenter de renverser la situation, son ex-partenaire a demandé jusqu’à deux fois un changement d’assistante sociale, alléguant que ces signalements avaient été faits de manière timide sous les menaces de Pablo Martín. Cela a fait que le natif de Malaga n’a pas pu voir ses enfants tout au long de l’été 2019 en raison de l’imposition d’une série de changements dans le régime des visites.

L’origine du problème

Ce revers a provoqué chez Pablo une colère et une rage qui ont fini par conduire à ce qui peut maintenant être le début de sa défaite, puisqu’il a écrit à toutes les instances possibles pour demander une réponse et de l’aide. Cependant, le retard a causé que, ces écrits, chacun est allé de manière pire, lui faisant plus de mal que de bien. Dans ces allées et venues, l’été dernier, il a décidé de comparaître devant un tribunal de Stockholm avec une pancarte indiquant « La Suède m’a volé mes enfants ».

Ces spams ont été collectés par un juge qui a rendu une ordonnance d’extradition contre Pablo. La Audience nationale étudié son cas pour voir s’il y avait réciprocité avec la loi suédoise, mais le juge Santiago Pédraz a tenu une audience télématique au cours de laquelle il a nié la détention provisoire.

Maintenant, elle fait face à un processus judiciaire difficile dans lequel elle a même essayé de changer d’avocat, ce qu’elle n’a pas été autorisée à faire. Tal y como informa el diario MARCA, una fuente familiar asegura que Pablo “ha enviado unos 300 emails solicitando que se revisase su situación sin respuesta y, en su desesperación, mandó algunos que no debía. Luego pidió perdón por ellos, pero no han querido prêter attention”.

