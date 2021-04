Le golfeur Jarrod Lyle décède à 36 ans et laisse ce message à ses followers

. – Le golfeur australien Jarrod Lyle est décédé après une longue bataille contre le cancer, laissant un dernier message partagé par sa femme: “Merci pour votre soutien, cela signifiait tout pour moi.”

36 ans, père de deux filles, Lyle “est décédé paisiblement” ce mercredi soir après avoir passé du temps avec sa famille, qui a annoncé la semaine dernière qu’il avait arrêté de suivre un traitement pour la leucémie myéloïde aiguë du golfeur.

Initialement, Lyle a été diagnostiqué avec un cancer à l’adolescence, en 1999, mais la mauvaise réapparition à deux reprises, la dernière l’année dernière. La famille reste avec sa femme Briony et leurs filles Lusi (6 ans) et Jemma (2).

“Cela me brise le cœur de dire à tout le monde que Jarrod n’est plus avec nous”, a déclaré l’épouse de Lyle dans un communiqué publié par Golf Australia. «Il est décédé paisiblement à 20 h 20 hier soir, après avoir passé sa dernière semaine à Torquay avec sa famille et ses amis proches.

«Il m’a demandé de leur donner un message simple:« Merci pour votre soutien, cela comptait beaucoup pour moi. Mon temps était compté, mais si j’aidais les gens à penser et à agir au nom de ces familles atteintes de cancer, ce n’était pas une perte de temps.

Lyle a battu son cancer pour la deuxième fois en 2013 pour retourner jouer professionnellement en Australie et sur le PGA Tour.

Il a atteint la 142e place mondiale et a remporté deux fois la tournée de deuxième rang des États-Unis.

Golf Australia a décrit Lyle comme “un combattant épique avec une touche inhabituelle”, soulignant le travail qu’il a fait pour une association caritative contre le cancer et sa nature extravertie. “Tout le temps, il a montré non seulement un bon golf, mais aussi de l’amour et des messages d’espoir et d’inspiration à des milliers de personnes à travers le monde qui admiraient ses grands actes”, a-t-il expliqué.

C’est à travers une rivière de larmes que je dis au revoir à mon ami Jarrod Lyle. Un merveilleux père, ami et golfeur. Rapide avec une blague, cela ne me dérangeait pas une bière, et juste un pur bonheur d’être là tous les jours. Tu me manques mon pote. DÉCHIRURE – Greg Chalmers (@GregChalmersPGA) 8 août 2018

Greg Chalmers, un autre golfeur australien, a été l’un des premiers à réagir à la triste nouvelle:

“C’est avec une rivière de larmes que je dis au revoir à mon ami Jarrod Lyle”, a-t-il tweeté. «Un merveilleux père, ami et golfeur.

Jason Day, champion des États-Unis PGA 2015, a ajouté: «Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de mon ami Jarrod Lyle. Jarrod sera toujours une source d’inspiration pour nous. Ellie, Dash, Lucy et moi adressons nos condoléances à Briony, Lusi et Jemma. Reposez-vous, mon pote. Tu nous manqueras”.

Le numéro un mondial Dustin Johnson a tweeté: «Les pensées vont à la famille Lyle pendant cette période difficile. Repose en paix, Jarrod.

Le finaliste Justin Thomas a tweeté: “ Nous en avons perdu un très bon aujourd’hui. RIP, Jarrod. Nous penserons tous à lui et à sa famille cette semaine.

L’ancien n ° 1 mondial Rory McIlroy a rendu hommage à Lyle. “Le courage dont ils ont fait preuve dans leur combat est une inspiration pour nous tous”, a-t-il tweeté. “Il a rendu le monde meilleur.”

Nous sommes très tristes d’apprendre le décès de Jarrod Lyle. Il a combattu un bon combat et restera à jamais dans les mémoires pour son courage, sa force, sa persévérance et la lumière qu’il a apportée à toutes nos vies. Le monde a perdu un homme bon. RIP Jarrod. – Ernie, Liezl, Samantha et Ben – Ernie Els (@TheBig_Easy) 8 août 2018

Le Sud-Africain Ernie Els, quadruple champion principal, a tweeté: «Nous sommes très tristes d’apprendre le décès de Jarrod Lyle. Il a mené une grande bataille et on se souviendra à jamais de son courage, de sa force, de sa persévérance et de la lumière qu’il a amené tout le monde dans nos vies.

Les pensées accompagnent la famille Lyle pendant cette période difficile. Repose en paix Jarrod. – Dustin Johnson (@DJohnsonPGA) 9 août 2018

Dans sa déclaration, l’épouse de Lyle, Briony, a déclaré: “Lusi, Jemma et moi sommes pleins de douleur et maintenant nous devons affronter nos vies sans le meilleur mari et père que nous aurions pu souhaiter.”