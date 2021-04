Le golfeur Justin Thomas perd le parrainage de Ralph Lauren pour insulte homophobe

Nouvelles connexes

Justin Thomas était le protagoniste pendant la Tournoi des champions Sentry mais pas à cause de ses coups, sinon à cause de son geste critiqué. L’Américain a fait un commentaire homophobe après avoir raté un putt de seulement cinq pieds au 4e trou de son troisième tour. Le golfeur a crié «pédé», ce qui se traduit en gros par «pédé». Les filets ont flambé contre le golfeur après que sa voix soit entrée dans l’émission. La vidéo est devenue virale.

Ralph Lauren était leur principal sponsor et ils ont pris une décision très controversée. La société de vêtements a annoncé qu’elle retirait son parrainage du golfeur pour cet épisode: « Nous croyons en la dignité de toutes les personnes, quels que soient leur âge, leur race, leur identité de genre, leur appartenance ethnique, leur appartenance politique ou leur orientation sexuelle. » La marque a été très critique de ce qui était l’un de ses visages visibles dans le monde du sport. Une décision controversée, mais qui a également été soutenue par de nombreuses associations.

Thomas s’est immédiatement excusé, mais cela n’a pas empêché ce retrait de parrainage. « C’est inexcusable. Tout d’abord, je m’excuse, je suis un adulte, j’ai déjà grandi et il n’y a aucune raison pour moi de dire quelque chose comme ça. Je suis extrêmement gêné. Je ne suis pas comme ça. pas définir la personne que je suis ou ce que je suis. Je fais. Malheureusement je l’ai dit, je prends la responsabilité et je m’excuse », a expliqué le golfeur après le tournoi.

@ JustinThomas34 a présenté des excuses pour son insulte homophobe à @Sentry_TOC. Je me sens mal pour quiconque a été blessé par ce qu’il a dit. J’espère que les gens lui pardonnent, il semble être l’un des gentils. Mais c’est un rappel que nous devons cesser d’utiliser un langage offensant. pic.twitter.com/zO85NIX3io – Slingn ‘It Golf (@slingnitgolf) 10 janvier 2021

«Bien que nous reconnaissions que vous vous êtes excusé et que vous avez accepté la sévérité de vos propos, vous êtes un ambassadeur rémunéré de notre marque et vos actions sont en conflit avec la culture inclusive que nous nous efforçons de défendre. En prenant cette décision, nous espérons que M. Thomas le fera. le travail qu’il faut pour renouer avec nous, apprendre, grandir et finalement utiliser sa plate-forme pour promouvoir l’inclusion », a déclaré la déclaration de Ralph Lauren.

Non seulement cette décision de la marque de vêtements affectera son économie, mais aussi l’amende qui reviendra à la PGA à ce titre. Nul doute que ce malheur dans lequel Justin Thomas a joué aura un impact sur le reste du circuit. Les golfeurs sont sûrs d’être plus rachetants quand il s’agit de se plaindre d’un coup ou d’autres problèmes sur le parcours. « Comme il l’a dit après sa tournée, ce commentaire de Justin était inacceptable », a expliqué l’agence après l’incident du numéro trois mondial.

Ce cocktail de circonstances qui s’est produit lorsque la décision de Thomas est arrivée et que le micro est resté ouvert lui coûtera une bonne poignée de dollars pour l’un des meilleurs golfeurs du monde.

[Más información: Jon Rahm y su baja por paternidad: una lección en el deporte de élite y olvidada en el fútbol]