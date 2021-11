Le golfeur norvégien Viktor Hovland remporte le tournoi de Mayakoba

08/11/2021 à 02:42 CET

Le Norvégien Viktor Hovland a réalisé dimanche un run de 67 coups et cinq sous la normale pour conserver le titre du tournoi PGA Mayakoba, disputé dans les Caraïbes mexicaines avec un prize pool de 7,2 millions de dollars.

Après être revenu et avoir réalisé la meilleure performance de sa carrière ce samedi, avec une carte de 62 coups, Hovland n’a pas été aussi bien dans les quatrièmes ronds, il a commis quelques ‘bogey’, mais grâce à six ‘birdies’ il a obtenu le victoire avec 261 coups sûrs, quatre de plus que le Mexicain Carlos Ortiz.

Hovland est devenu le premier champion à renouveler son règne au Mexique.

Le Chilien Joaquín Niemman a terminé à la cinquième place, tandis que le Mexicain Abraham Ancer a gagné 18 sièges pour terminer septième, à égalité avec trois autres joueurs, dont l’Espagnol Sergio García.

Créé en 2007 comme le premier tournoi du PGA Tour en dehors des États-Unis et du Canada, Mayakoba s’est déroulé cette année en l’absence de l’Espagnol Jon Rahm, premier joueur mondial, qui prend quelques semaines de congé, après une intense activité sur le circuit.