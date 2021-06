Le gonflable LIDL pour être le roi de la piscine : un jet ski pour les enfants qui marche ! | La technologie

Un jet ski pour la piscine peut être le rêve de beaucoup d’enfants et en ce moment il y en a un à vendre chez Lidl.

Il y a des produits que nous aurions aimé avoir quand nous étions enfants et qui peuvent aller encore plus loin dans le plaisir de l’été. Un exemple se trouve dans la moto gonflable en vente chez Lidl qui comprend un petit moteur pour que les plus petits puissent se déplacer autour de la piscine comme ils ne l’avaient jamais imaginé.

Ce jet ski gonflable est de chez Yamaha et, au-delà de sa conception, il possède un petit moteur qui sert à se déplacer dans la piscine, mais pas dans l’eau salée. Le moteur atteint la vitesse de 3,2 km / h et a une autonomie allant jusqu’à 60 minutes avec une charge de 6 à 8 heures.

Le jet ski pour enfants a des mesures de 147,3 x 86,3 cm lorsqu’il est gonflé et recommandé pour les 8 ans et plus. Bien entendu, dégonflé et plié, il prend peu de place et son poids est réduit à 6,3 kg pour que vous puissiez le ranger n’importe où.

Chez Yamaha, ils se sont attachés à développer une moto qui soit aussi sûr que possible et a une fonction d’arrêt automatique et le moteur est isolé et sans possibilité d’accès pour les petits conducteurs qui s’y trouvent. Tout est fabriqué avec les normes de sécurité les plus élevées auxquelles une marque de référence est habituée.

Comment pourrait-il en être autrement, lors de l’achat du jet ski tous les éléments nécessaires sont inclus: chambre à air, barre de direction, hélice, guidon, kit de réparation crevaison, manuel, batterie, chargeur, colle… Et le montage est très simple, donc dès que la batterie sera chargée elle sera prête à en profiter sans aucun problème .

Le jet ski gonflable Yamaha est vendu à via la boutique en ligne Lidl, il n’est actuellement pas disponible dans les supermarchés, et son prix n’est pas aussi prohibitif qu’on pourrait le penser, mais il ne coûte que 159,99 euros et il arrivera directement chez vous. Si vous voulez parier sur un grand été en famille, ce vélo fera le bonheur des plus petits.