Le Google Doodle pour les Jeux Olympiques est l’un des plus complexes et amusants jamais publiés | Jeux

Le jeu de Google à l’occasion des Jeux Olympiques nous transporte sur une île où tous les quatre ans les meilleurs athlètes du monde se réunissent pour passer les sept tests finaux.

Si hier nous vous présentions les nouveaux défis du dinosaure Google pour la commémoration des Jeux Olympiques, maintenant nous nous concentrons sur Google pour la même raison, seulement que nous sommes passés d’un mini-jeu à un développement beaucoup plus ambitieux.

Les Doodle, qui sont l’outil que Google utilise depuis des années pour honorer tout ce qui mérite d’être rappelé (peintres, scientifiques, artistes, repères spatiaux et bien plus encore), sont généralement le passe-temps de millions de personnes pendant quelques heures par jour.

Et il y en a eu de toutes sortes, des anecdotes très élaborées aux simples. Mais rien de ce qui a été fait ne dépend du Doodle que nous avons maintenant dans Chrome, qui arrive à l’occasion des JO de Tokyo qui débutent aujourd’hui.

Juste en allant sur Chrome et en cliquant sur le logo frappant (vous pouvez également aller sur le site Web de Google Doodles), le navigateur ouvre une fenêtre dans laquelle une intro animée émotionnelle nous présente l’histoire d’un chat qui voyage de terres lointaines vers l’île sacrée, où les meilleurs athlètes se rencontrent tous les quatre ans.

Une fois dans le jeu, l’aventure nous demande seulement de déplacer le personnage avec les flèches du clavier et notre interaction viendra de la barre d’espace, ce qui nous permet de sauter, grimper, rouler et discuter avec les personnages de l’île.

Les tests à réaliser sont au nombre de sept et très différents les uns des autres, puisque chacun nous donnera accès à une médaille différente. Et on vous assure qu’elles sont assez addictives, bien que simples à surmonter : jouer au ping-pong, escalader une montagne, courir le sprint de 100 mètres, etc.

La richesse du monde créée pour l’occasion nous fait nous jeter un bon moment pour explorer l’île, discuter avec les personnages qui nous demandent certaines tâches et surtout nous mordre avec d’autres joueurs pour obtenir le meilleur score possible.

Et c’est parce que le jeu nous fait choisir entre quatre équipes : rouge, bleu, jaune et vert. Et selon celui que nous choisissons Nous vous donnerons les points que nous obtenons dans les tests, afin d’essayer que notre couleur soit la gagnante du tournoi.

La complexité et la richesse de ce Doodle montre une affection peu de fois vue auparavant dans Google, et c’est que bien qu’ils aient tendance à faire beaucoup d’efforts dans ce type d’hommage, ce qu’ils ont montré avec cette création atteint un niveau de qualité qui est pour enlever le chapeau.