Le Google Nest Hub arrive dans plus de chambres d’hôtel aux États-Unis

L’année dernière, Google s’est associé à Volara pour lancer son service Google For Hotels, un fournisseur de services d’assistant vocal intelligent pour l’industrie hôtelière. Le programme a été lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni, apportant le Google Nest Hub de première génération à plusieurs hôtels entre les deux régions. Aujourd’hui, Google étend ce partenariat grâce à Guest Supply, une société hôtelière qui fournit des équipements pour les chaînes hôtelières à travers les États-Unis, et n’apportera pas l’un des meilleurs écrans intelligents à davantage de chambres d’hôtel.

Grâce au partenariat de Google avec Volara, le lancement de Google pour les hôtels en 2020 s’est avéré être un élément central du service client dans les principaux hôtels. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat entre Volara et Guest Supply qui apportera ce produit innovant à la clientèle de Guest Supply. Nous voyons de grandes opportunités pour les hôteliers de prospérer à mesure que l’industrie se transforme et transcende les défis de l’année écoulée.

Ce partenariat signifie que davantage d’hôtels aux États-Unis seront équipés d’appareils Nest Hub dans les chambres des clients. Cela permettra aux clients de faire diverses demandes relatives à l’hôtel en utilisant simplement leur voix pour une expérience sans contact. Cela comprend la récupération des heures d’ouverture de certaines commodités, le réglage des alarmes, la lecture de musique via Bluetooth, les demandes de repas et de restaurant, et même de contacter la réception pour demander des articles. L’expérience est personnalisable afin que chaque hôtel puisse offrir une expérience unique à ses clients.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans l’annonce, les entreprises soulignent la nature sans contact de la solution, qui préserve la confidentialité des clients car il n’y a pas de caméra et les demandes vocales ne sont ni enregistrées ni sauvegardées. Les utilisateurs n’auront pas non plus besoin de se connecter à leurs comptes pour utiliser l’affichage; ça va juste marcher. Il convient de noter que cela n’inclura pas non plus la fonctionnalité de suivi du sommeil Soli trouvée dans le nouveau Google Nest Hub (2e génération).

Il n’y avait aucune mention des hôtels qui équiperaient leurs chambres avec le Nest Hub, mais comme les établissements continuent de mettre en œuvre des mesures de sécurité au milieu de la pandémie COVID-19, les voyageurs ne tarderont peut-être pas à voir l’écran intelligent apparaître dans leur pièces.

Jouez au magasin

Ce sont les meilleures applications pour votre appareil Android – période

Il peut être difficile de trouver la «bonne» application lorsque vous surfez sur le Play Store simplement en raison du grand nombre d’options disponibles. Quel que soit le type d’application que vous recherchez, il existe une application qui peut vous faciliter la vie.