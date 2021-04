Le Google Nest Hub de 2e génération arrive en Espagne

04/07/2021 à 09:54 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Depuis quelque temps déjà, les enceintes intelligentes prolifèrent, étant des produits qui peu à peu s’implantent dans de plus en plus de foyers. Une évolution de ces appareils sont les écrans intelligents, obtenant ainsi un système conçu pour fonctionner avec la maison et indépendamment d’autres appareils tels que les smartphones ou les tablettes. le Google Nest Hub C’est l’un de ces produits et l’entreprise prépare déjà l’arrivée de sa deuxième génération en Espagne.

Parmi les spécifications techniques les plus remarquables de cette nouvelle version, nous avons un Panneau de 7 pouces à une résolution de 1024 x 600, un processeur ARM Quad Core 1,9 GHz, un haut-parleur 1,7 pouces avec pilote, trois microphones, une compatibilité WiFi, Bluetooth 5.0 et Chromecast, ainsi que l’intégration de plusieurs capteurs pour la luminosité, la température et Technologie Soli avec Motion Sense. Google souhaite ainsi standardiser ces types de produits pour faciliter le quotidien dans notre maison. Fonctions telles que le contrôle de la lumière de la maison, la surveillance du sommeil, le réveil intelligent utilisant la technologie Sens du mouvement, et bien plus encore, sont certaines des choses que nous pouvons faire avec cet écran intelligent. En outre, cela nous aidera également à reproduire le contenu dans Netflix, Spotify, YouTube Et demais.

Ce produit sera mis en vente la prochaine fois 5 mai au prix de 99,99 €. Nous pouvons nous en procurer à la fois dans le Google Store et dans les établissements habituels du pays.