Le Google Pixel 5 est mort avant l’heure

RIP Pixel 5.

Le téléphone phare de Google pour 2020 a été essentiellement abandonné sur les huit marchés où il a été vendu, suivant les traces du Pixel 4, qui a également duré à peine un an de l’émergence à la retraite anticipée.

Google n’a pas directement expliqué la raison de l’arrêt du Pixel 5, mais il a semblé reconnaître la situation dans une déclaration en août, après le lancement du Pixel 5a.

Avec nos prévisions actuelles, nous nous attendons à ce que le Google Store aux États-Unis vende le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5 dans les semaines à venir après le lancement du Pixel 5a (5G). Ces produits continueront d’être disponibles auprès de certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks.

Nos propres sources nous disent que cela est lié à la pénurie mondiale de puces, en particulier à la faible disponibilité du processeur Qualcomm Snapdragon 765G de l’appareil. Les approvisionnements limités que Google a réussi à sécuriser sont allés vers le Pixel 5a, qui a lui-même connu un lancement plus modeste aux États-Unis et au Japon uniquement en raison des mêmes problèmes d’approvisionnement. (Un lancement 5a en Europe et en Inde était déjà prévu, selon des sources à AC, avant que la crise de l’offre ne frappe.)

Source : Hayato Huseman / Android Central

La pénurie mondiale de puces est au moins en partie responsable de la disparition prématurée du Pixel 5.

En conséquence, dans la plupart des pays où les téléphones Google sont vendus, les seules options disponibles sont les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro, ainsi que le Pixel 4a économique, qui a fait ses débuts à l’été 2020. Le 4a utilise un processeur Qualcomm différent. , le Snapdragon 730G, l’isolant des difficultés d’approvisionnement 765G de Google.

Vous pourriez être pardonné d’avoir vu un trou assez évident de la taille d’un Pixel 5 dans la gamme de téléphones actuelle de Google. En tant que produit phare de milieu de gamme, le 5 propose plusieurs mises à niveau clés par rapport au Pixel 4a qui pourraient être tentantes pour les acheteurs qui ne souhaitent pas débourser 599 $ pour un modèle de base Pixel 6. Le Pixel 5 offre une résistance à l’eau IP68, une qualité de construction supérieure, un légèrement plus grand Écran 90 Hz, chargement sans fil, connectivité 5G et système de caméra amélioré par rapport au 4a. De plus, il s’impose comme l’un des téléphones les mieux équilibrés à avoir honoré le Google Store – un retour en forme après la déception du Pixel 4

Il serait logique que le prix se situe entre le 4a et le 6, et la gamme de Google est clairement plus faible en raison de l’absence de ce produit.

Source : Daniel Bader / Android Central

Un Pixel 5 au prix d’environ 500 $ serait toujours l’un des meilleurs combinés Android miniatures disponibles. Bien que plus faible pour l’enregistrement vidéo, l’appareil photo principal du Pixel 5 résiste bien à la photographie directe. Et les propriétaires de Pixel 5 bénéficient d’une expérience logicielle complète sur Android 12, seules les fonctionnalités phares du Pixel 6 telles que la gomme magique et la traduction en direct étant absentes.

Pour la première fois en cinq ans, il n’y a pas de petit Pixel « premium ».

Dans l’état actuel des choses, Google n’a pas de Pixel premium de petite taille pour la première fois dans l’histoire de la série. Le Pixel 6 vanille, bien qu’il ne soit pas aussi énorme que le 6 Pro, constitue une avancée substantielle par rapport à son prédécesseur immédiat en termes de poids physique. C’est peut-être l’un des meilleurs téléphones Android pour la plupart des gens, mais il est loin d’être aussi facile à manipuler.

Bien sûr, le Pixel 5 n’a pas complètement disparu. Bien que les tout nouveaux Pixel 5 puissent être insaisissables, des appareils remis à neuf et d’occasion peuvent être trouvés en ligne. Au Royaume-Uni, par exemple, les Pixel 5 d’occasion se vendent environ 350 £, ce qui équivaut à peu près à ce que vous paierez pour un tout nouveau Pixel 4a. Et ces téléphones continueront à être pris en charge pour la plate-forme Android et les mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2023 au moins.

Tout bien considéré, si vous pouvez trouver un Pixel 5 fin 2021, c’est quand même une très bonne affaire.

On ne sait pas encore comment Google étoffera la série Pixel en 2022, au-delà de l’émergence probable d’une sorte de pliable et de l’inévitable Pixel 7 à l’automne. Mais nous espérons certainement que le bon vieux Pixel 5 ne sera pas la dernière tentative d’un téléphone Pixel compétitif de la taille d’une pinte.

concentrer

Regarde ma pas de fils

