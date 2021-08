Le Google Pixel 5a 5G récemment lancé ne devrait pas arriver en Inde, tout comme son prédécesseur

Le Pixel 5a 5G a été lancé aux États-Unis au prix de 449 $.

Google lance aujourd’hui le téléphone « budget » Pixel 5a 5G sur certains marchés après l’avoir annoncé en avril. Comme prévu, le téléphone ne vient pas en Inde. Tout comme son prédécesseur, le Pixel 4a 5G. Il a le même design et le même matériel, et les mêmes caméras doubles, mais il y a un écran plus grand, une batterie plus grosse et un indice IP officiel emballé dans un package encore plus abordable. Donc, c’est bien pour ceux qui l’ont regardé.

Le Pixel 5a 5G a été lancé aux États-Unis au prix de 449 $, ce qui correspond à environ Rs 33 500. Il s’agit d’une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone ne sera disponible que sur un seul marché de plus, le Japon, comme confirmé précédemment par Google. La livraison commence le 26 août.

Il y a en gros trois mises à niveau dont il faut parler. Le Pixel 5a 5G a un écran plus grand. Il s’agit de 6,34 pouces (6,2 pouces dans le Pixel 4a 5G). Le panneau est toujours OLED et la résolution reste à 1080p. Le taux de rafraîchissement plafonne toujours à 60 Hz. Sous le capot, il possède le même système sur puce Qualcomm Snapdragon 765G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce n’est pas extensible.

Le Pixel 5a 5G exécute Android 11 dès la sortie de la porte et sera éligible à trois ans de mises à jour de système d’exploitation et de sécurité garanties.

Il a les mêmes caméras doubles à l’arrière, qui sont une combinaison d’une caméra principale de 12,2 MP et d’une caméra ultra grand angle de 16 MP. Il a également la même caméra frontale de 8MP.

La batterie a une bosse. C’est 4 680 mAh. C’était 3 885 mAh dans le Pixel 4a 5G. Il prend en charge la charge rapide de 18 W. Le Pixel 5a 5G est également le premier téléphone Pixel de la série A à obtenir un indice IP officiel. Il est certifié IP67.

Le design reste le même, ce qui signifie que le téléphone est composé d’un monocoque en métal doux au toucher avec un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Google le vendra dans un seul coloris, le noir.

Le lancement du Pixel 5a 5G fait suite à l’annonce par Google de son propre système sur puce, alias Tensor et Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les premiers téléphones alimentés par le SoC personnalisé. Encore une fois, il est hautement improbable que Google les lance en Inde.

