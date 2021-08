Le Google Pixel 5a a été présenté, mais vous ne pourrez pas l’acheter en Espagne | La technologie

Le Google Pixel 5a a déjà été annoncé, bien que Google ne le vende que dans deux pays à travers le monde. Nous allons vous dire toutes les caractéristiques de cette équipe qui ne débarquera pas en Espagne.

Les attentes sont terminées et le Google Pixel 5a a été présenté. Ceux de Mountain View ont lancé leur nouveau terminal milieu de gamme aux yeux du monde. Cet appareil qui vient remplacer le Google Pixel 4a, ne sera disponible que dans deux pays.

Oui, Google a décidé de restreindre ce nouveau smartphone à deux endroits précis : les États-Unis et le Japon. Nous ne comprenons pas avoir pris cette décision, mais nous ne pouvons rien faire non plus, ce que nous allons voir, c’est tout ce qui nous manque en n’ayant pas cette équipe en Espagne.

Le Google Pixel 5a a le même processeur que le Pixel 5, le Qualcomm Snapdragon 765G et il est accompagné de 6 Go de RAM, en plus de 128 Go de stockage. L’écran avec lequel il arrive est de 6,34 pouces et d’une résolution Full HD +.

La technologie du panneau est OLED, bien qu’elle perde le taux de rafraîchissement de 90 Hz dont se vantait le Google Pixel 5. En perdant cette fonctionnalité, la batterie devrait durer beaucoup plus longtemps en général. En fait, il est passé à 4 680 mAh.

Bien entendu, cette batterie perd la capacité d’être rechargée à l’aide d’un chargeur sans fil. Quant à la section photographique, comme d’habitude, les Pixel ne portent pas d’appareils photo à scandale et sont davantage guidés par le logiciel.

Les capteurs que monte ce Google Pixel 5a sont au nombre de deux. Le principal a 12 mégapixels et double pixel, tandis que le secondaire est un grand angle de 16 mégapixels. Ces appareils photo sont compatibles avec Night Sight, Live HDR + et plusieurs autres modes de photographie.

Une autre différence par rapport au Google Pixel 5 est que la version avec la lettre ‘a’ dispose d’une prise jack 3,5 mm pour connecter un casque. Les prix auxquels ces appareils sortiront sont en dollars et en yens, cela n’a pas de sens de faire la conversion puisqu’ils ne seront pas vendus en Espagne.

Ce mouvement de Google est curieux, car il semble qu’il ait décidé que l’Europe se retrouvera sans cet appareil. Ce n’est pas quelque chose de nouveau d’exclure l’Espagne, car ses nouveaux appareils haut de gamme n’arriveront pas.