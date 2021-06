Le Google Pixel 5a arriverait bien plus tôt que prévu selon les dernières rumeurs | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Google préparerait le lancement du Pixel 5a avec une date de quelques semaines.

Les terminaux Google ne sont généralement pas les plus puissants, mais ils ont d’autres fonctionnalités qui en font des appareils intéressants. L’une de ces caractéristiques est son appareil photo, étant plus spécifique, c’est le processeur qui fait le logiciel des photographies prises.

C’est pourquoi ils parviennent à créer suffisamment d’agitation pour attirer l’attention et plus encore lorsque la stratégie de Google est passée de l’offre d’appareils haut de gamme à des équipements de milieu de gamme. Alors que le plus attendu du moment est le futur Google Pixel 6 grâce à toutes les attentes que les rendus divulgués ont générés, le Google Pixel 5a n’est pas loin non plus.

Cet appareil n’a pas été sans controverse, puisque dans un premier temps les fuites ont souligné qu’il n’existerait pas et plus tard, la chanson a changé au point de fixer la date de sortie en août de cette année.

Ces rumeurs ne donnent aucun détail sur les caractéristiques physiques, car celles-ci auraient été divulguées il y a des mois et, est-ce que, le Google Pixel 5a arriverait avec une double caméra arrière : capteur principal normal et un capteur grand angle. L’écran de l’appareil serait OLED à la suite du reste de ses frères, bien qu’on ne sache pas encore s’il aurait un taux de rafraîchissement élevé.

En termes de puissance, le Google Pixel 5a serait un appareil haut de gamme et son processeur pourrait être le Qualcomm Snapdragon 765. Cette puce est plus que connue car elle se trouve à l’intérieur d’équipements tels que les Google Pixel 4a et Pixel 5 donc son efficacité est plus que prouvée. De plus, il est compatible avec les réseaux 5G.

Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quels marchés atteindrait ce nouvel appareil. Si nous suivons les plans de Google, il est plus probable qu’il soit disponible aux États-Unis et dans une partie de l’Europe, l’Espagne pourrait être exclue, même si nous attendons pour le prouver.