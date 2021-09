Le Google Pixel 5a obtient sa première mise à jour de sécurité avec le déploiement du correctif de septembre maintenant

in

Google a commencé à publier le correctif de sécurité de septembre pour ses smartphones Pixel, marquant la première mise à jour de sécurité pour le nouveau Google Pixel 5a.

La mise à jour ne semble pas comporter de fonctionnalités ou de correctifs notables pour les périphériques en dehors de la résolution des vulnérabilités du système dans le noyau et de la mise à jour des codecs multimédias. Et tandis que la mise à jour est déployée sur des appareils plus anciens comme le Pixel 3, il n’y a malheureusement aucune mention du bogue du mode EDL que les utilisateurs ont rencontré.

Pour en savoir plus sur le bulletin de sécurité Android de septembre, vous pouvez consulter les détails sur le site Web du projet Open Source Android.

La mise à jour est déployée dans le monde entier sur les appareils du Pixel 3 au Pixel 5. Le nouveau Pixel 5a reçoit la mise à jour aux États-Unis et au Japon, qui sont d’ailleurs les deux seuls pays où l’appareil est disponible. Google indique que la mise à jour se déroulera par phases “en fonction de l’opérateur et de l’appareil” et que les utilisateurs devraient recevoir une notification lorsqu’elle sera disponible.

La mise à jour de sécurité intervient alors qu’Android 12 se rapproche de la stabilité de la plate-forme avec le récent déploiement de la version bêta 4.1. La version finale devrait arriver d’ici la fin septembre, la release candidate arrivant beaucoup plus tôt. Certains des meilleurs téléphones Android participent au programme bêta, des entreprises comme OPPO taquinant déjà la sortie de leurs mises à jour basées sur Android 12.

Pour toute personne possédant un smartphone Pixel, vous pouvez toujours tenter de forcer la mise à jour en vérifiant les paramètres, mais vous n’aurez peut-être pas à attendre très longtemps pour qu’elle arrive sur vos appareils.