Le Google Pixel 5a pourrait arriver avant Android 12

À notre connaissance, Google prévoit toujours de lancer le Pixel 5a cette année, bien qu’il semble que la chronologie continue de changer. La dernière rumeur vient de Mark Gurman avec Bloomberg, affirmant que le Pixel 5a sera dévoilé et publié en août.

Fans de Google Pixel, cet été est fait pour vous. Attendez-vous à ce que le Pixel 5a, le combiné de nouvelle génération et à moindre coût de la société, soit annoncé et publié en août.

L’histoire du Pixel 5a a été un mélange de rumeurs et de fuites déroutantes depuis que ce train particulier a quitté la gare. Les rendus sont apparus montrant l’appareil supposé depuis février, confirmant qu’il suivra les mêmes traces de conception que le Pixel 4a 5G.

Depuis lors, nous en avons appris un peu plus sur les spécifications et les fonctionnalités, mais il n’y a vraiment pas trop de quoi être excité. Puis vint une rafale de rapports incorrects provenant de différentes sources affirmant que le Pixel 5a avait en fait été entièrement annulé par Google. Google a ensuite répondu par un commentaire officiel, confirmant non seulement que le Pixel 5a 5G était en préparation, mais qu’il arriverait aux États-Unis et au Japon.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Certaines rumeurs suggéraient que nous pourrions voir le Pixel 5a annoncé lors de Google I/O 2021 avant une sortie en juin. Mais ces rapports n’étaient pas fondés et nous sommes maintenant presque en juillet sans aucun Pixel 5a en vue.

Ce qui rend cette version si curieuse, c’est à quel point elle sera proche de la sortie d’Android 12 et de la gamme rumeur Google Pixel 6. Selon le calendrier de sortie d’Android 12, nous pouvons nous attendre à voir la version finale en septembre. Pendant ce temps, la dernière rafle des rumeurs sur le Pixel 6 a annoncé la sortie de l’appareil en octobre. Le Pixel 5a venant avant tout le reste signifierait un automne plutôt chargé pour l’équipe Google, mais le Pixel 5a pourrait finir par se perdre dans le mix.

Il y a aussi une autre révélation récente jetant une clé dans cette rumeur, et c’est à voir avec le Pixel 4a 5G. L’un des meilleurs téléphones Android bon marché de l’année (jusqu’à présent) n’est actuellement pas disponible chez les principaux détaillants comme Best Buy ou B&H Photo. Même essayer de l’acheter sur Amazon aboutit à un fournisseur tiers et non directement à Amazon ou à Google. Alors que le 4a 5G est toujours disponible directement auprès de Google, les niveaux de stock ont ​​fluctué et au moment d’écrire ces lignes, la version déverrouillée est en rupture de stock.

Le meilleur Pixel

Pixel 5

Obtenez le meilleur Pixel, pour l’instant

Le Pixel 5 est tout simplement le meilleur que vous puissiez obtenir si vous voulez une expérience Android standard. Il fonctionne très bien dans les tâches quotidiennes, dispose d’un système de caméra inégalé et sera l’un des premiers appareils à obtenir Android 12.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.