Le Google Pixel 5a reçoit le traitement FCC avec quelques modèles en remorque

in

Les fans de Pixel n’auront peut-être pas à attendre plus longtemps la prochaine version. Le Google Pixel 5a aurait fait son chemin vers la FCC, ce qui pourrait indiquer un lancement imminent.

Le dossier de l’appareil a été repéré par Android Police et montre apparemment quelques variantes différentes de l’appareil. L’un porte le numéro de modèle G1F8F et répertorie plus de bandes 5G inférieures à 6 que les autres, ce qui pourrait suggérer qu’il s’agit d’un modèle américain étant donné la présence du CDMA, qui est toujours (pour l’instant) utilisé sur certains des meilleurs réseaux 5G. Fait intéressant, il n’y a pas de support mmWave répertorié ici.

Il existe deux modèles supplémentaires, GR0M2 et G4S1M, qui pourraient être des modèles internationaux. Ce dernier modèle a été précédemment nommé comme une variante japonaise du Pixel 5a.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google a précédemment confirmé que le Google Pixel 5a serait lancé aux États-Unis et au Japon, sans toutefois mentionner de marchés supplémentaires. Nous devrons donc voir si la société nous surprend avec un lancement plus large.

Ces autres modèles ont une prise en charge 5G réduite, de nombreuses bandes étant désactivées par logiciel. Le CDMA a également été désactivé, tandis que des bandes LTE supplémentaires ont été activées.

Le Pixel 5a devrait présenter une conception et une fiche technique très similaires au Pixel 4a 5G, y compris un processeur Snapdragon 765 par opposition au chipset Whitechapel supposé que Google prépare pour le Pixel 6. Si tel est le cas, ce n’est pas le cas. tout à fait clair comment Google prévoit de commercialiser l’appareil en plus d’une alternative moins chère au prochain produit phare Pixel et d’un remplacement potentiel de l’un des meilleurs téléphones Android bon marché du marché.

Le lancement supposé est prévu pour le mois d’août, avant le Pixel 6 et la prétendue Pixel Watch, donc l’attente ne sera peut-être pas trop longue.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.