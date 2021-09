Le Google Pixel 6 a été repéré à la FCC avant son lancement à l’automne

in

Les Google Pixel 6 et 6 Pro ont probablement été aperçus en train de traverser la FCC alors que l’appareil s’approche de sa fenêtre de lancement d’automne.

Bien que les documents ne nomment pas spécifiquement le Pixel 6, Android Police souligne que les appareils sont répertoriés comme “téléphone”, suggérant qu’ils sont probablement les prochains produits phares de Google. De plus, les documents montrent la prise en charge à la fois de la nouvelle norme Wi-Fi 6E et de la prise en charge mmWave 5G trouvée sur quelques-uns des modèles.

À titre de comparaison, le Google Pixel 5a ne prend en charge aucune des options de connectivité, il est donc assez sûr de supposer que nous regardons le Pixel 6.

Dans du matériel promotionnel récent pour le Pixel 6, Google s’est assuré de noter que l’appareil “n’a pas été autorisé comme l’exigent les règles de la Federal Communications Commission ou d’autres régulateurs”. Cependant, cela va certainement changer car c’est la deuxième fois que l’appareil est repéré dans les dossiers du régulateur.

Parmi les appareils trouvés dans les dossiers de la FCC, seuls certains modèles (G8V0U, GF5KQ et GLU0G) prennent en charge l’UWB, suggérant qu’il pourrait s’agir du Pixel 6 Pro. De plus, mmWave 5G semble être présent pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Les documents montrent également un transfert d’alimentation sans fil, c’est-à-dire une charge sans fil inversée que l’on trouve sur certains des meilleurs téléphones Android.

Les documents brossent un tableau quelque peu déroutant des options de connectivité Pixel 6/6 Pro, car seuls certains modèles Pixel 6 et 6 Pro prendront en charge les bandes mmWave à fréquence plus élevée. Il est probable que ces modèles seront lancés dans certaines régions où la norme est plus largement utilisée, comme les États-Unis. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour obtenir une meilleure image lorsque les appareils seront lancés cet automne.

