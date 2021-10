Le Google Pixel 6 a volé la plupart du tonnerre de lancement cette semaine

Que souhaitez-vous savoir

Les réponses au sondage indiquent que la plupart de nos lecteurs attendent avec impatience le lancement du Pixel 6. Les lecteurs attendent également avec impatience le prochain Galaxy Unpacked Part 2. Les événements d’Apple et de Sony étaient beaucoup moins populaires.

Avec tous les événements technologiques qui se succèdent si étroitement, nous voulions savoir quel prochain lancement Techtober vous enthousiasme le plus. Sur un peu plus de 400 réponses, 80% attendaient plus que tout le lancement de Fall Pixel de Google, le géant de la recherche étant prêt à annoncer pleinement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Derrière le lancement de Pixel se trouvait le prochain Galaxy Unpacked Part 2 de Samsung avec un peu plus de 9% des votes. Cet événement était un peu inattendu car la société ne devrait pas lancer de nouveau matériel important avant au moins janvier. Pourtant, la société a décidé de serrer son événement la même semaine qu’Apple et Google. Cela dit, le teaser le plus récent semble suggérer que nous obtenons plus d’options de couleur pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, donc ce n’est peut-être pas trop excitant.

Source : Android Central

Sans surprise, nos lecteurs sont moins intéressés par l’événement d’Apple, qui démarre aujourd’hui. Cupertino devrait dévoiler de nouveaux MacBook Pro avec le dernier chipset et la nouvelle technologie d’affichage, ce devrait donc être un lancement passionnant malgré tout. Il a été plus populaire que l’événement de lancement Sony Xperia le 25 octobre, bien que personne ne sache vraiment à quoi s’attendre là-bas.

Cependant, tout le monde n’était pas aussi enthousiaste à propos du prochain produit phare de Google. Certains utilisateurs se sont plaints que le Pixel 6 était surestimé et ne devrait pas être qualifié de produit phare, car il manquera probablement certaines spécifications haut de gamme.

Source : Facebook

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ne sont qu’à un jour du lancement, nous verrons donc ce que Google parvient à réaliser. Si les prix divulgués sont quelque chose à faire, ils peuvent très bien en valoir la peine, réussissant potentiellement à saper bon nombre des meilleurs téléphones Android.

Assurez-vous de vous connecter demain pour l’événement de lancement du Pixel 6 pour savoir exactement de quoi ces téléphones sont capables.

