Le Google Pixel 6 devrait recevoir quatre mises à niveau du système d’exploitation… vers Android 16

La série Google Pixel 6 est à moins d’une semaine du lancement, et bien que nous semblions savoir à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur les smartphones, la dernière information fait allusion à une politique de mise à jour assez impressionnante.

Auparavant, la rumeur disait que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro recevaient cinq ans de mises à jour, qui ont été corroborées par des fuites récentes. Cependant, il n’était pas clair si cela signifiait des mises à niveau du système d’exploitation ou des correctifs de sécurité. Maintenant, nous pourrions avoir une meilleure idée de ce que cela signifie selon le leaker connu Snoopy, qui dit que nous devrions nous attendre à quatre ans de mises à niveau du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Pixel 6 obtient 4 mises à niveau du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité – Snoopy (@_snoopytech_) 13 octobre 2021

Bien que cinq ans de mises à niveau du système d’exploitation soient impressionnants, quatre ans ne sont toujours pas à dédaigner, en particulier pour Android. Étant donné que le Pixel 6 devrait exécuter Android 12 au lancement, cela signifierait qu’il serait mis à jour jusqu’à Android 16, et qui peut même imaginer à quoi cela ressemblera ?

Même bon nombre des meilleurs téléphones Android de fabricants comme Samsung et Xiaomi ne se voient promettre que quatre ans de mises à jour de sécurité, certains appareils ne recevant que trois mises à niveau du système d’exploitation.

La puce Tensor interne de Google joue sans aucun doute un rôle à cet égard, ce qui la rend d’autant plus impressionnante. Et grâce à l’excellente cadence de mise à jour de Google pour ses téléphones Pixel, nous pouvons être sûrs qu’ils arriveront rapidement et régulièrement.

Si cela s’avère exact, cela pourrait prolonger considérablement la durée de vie des téléphones, ce qui en vaut la peine pour les acheteurs qui préfèrent ne pas débourser pour un nouveau téléphone chaque année. Même le Fairphone 4 ne devrait recevoir Android 15 que lorsqu’il sera disponible dans les années à venir.

