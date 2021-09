Le Google Pixel 6 est à nouveau taquiné, peut faire allusion à la date de lancement d’octobre

in

Le Google Pixel 5a vient d’être lancé, mais les fans attendent sans aucun doute une annonce complète de Google Pixel 6 et 6 Pro, en particulier après le teaser inattendu du mois dernier. Pendant ce temps, Google continue de taquiner son prochain produit phare avec une nouvelle image qui vient d’être publiée sur le compte Instagram MadeByGoogle de l’entreprise.

L’image montre l’écran Pixel 6, avec la perforatrice centrale et les widgets Material You au style unique d’Android 12. Ce n’est pas très différent de la précédente vidéo Pixel 6 de Google montrant le design Material You.

Bien que Google ne mentionne pas réellement de date de lancement dans la légende, les photos parlent souvent mille mots et certaines images semblent faire allusion à une date (ou deux).

Comme l’a souligné 9to5Google, un examen attentif de certains des widgets de l’horloge semble révéler la date du mardi 19. D’ailleurs plus tôt cette année en janvier, la seule fois où le 19 tombe ce jour de la semaine est en octobre. Google a précédemment déclaré que les téléphones seraient lancés “plus tard cet automne”, donc le 19 octobre le place carrément dans ce laps de temps.

Le même widget d’horloge affiche également une heure de 9h30, ce qui pourrait indiquer la date d’annonce réelle de l’appareil ou simplement l’heure de lancement, bien qu’à ce stade, nous puissions simplement saisir des pailles.

Cela dit, ce n’est pas impossible, car un nouvel appareil Pixel se lance généralement juste après la dernière mise à jour du logiciel Android. Avec Android 12 Beta 5 disponible pour certains des meilleurs téléphones Android et la version complète arrivant “dans les semaines à venir”, un lancement le 19 octobre semble très possible.

Vous attendez avec impatience le Pixel 6 ?

