Le Google Pixel 6 est hanté : pourquoi les appels fantômes posent problème

Les Pixel 6 et 6 Pro sont deux des meilleurs téléphones Android que Google a lancés jusqu’à présent. Les deux téléphones offrent des spécifications impressionnantes et offrent également un excellent rapport qualité-prix. Comme les téléphones Pixel précédents, cependant, ils ne sont pas complètement exempts de problèmes.

Certains propriétaires de la série Pixel 6 se sont tournés vers Reddit pour signaler un bug étrange lié à l’assistant Google (via Android Authority). Selon certains propriétaires, les téléphones de la série Pixel 6 appellent des contacts aléatoires même lorsqu’ils ne sont pas à proximité des téléphones.

Le problème a également été signalé sur la page d’aide du téléphone Pixel, les propriétaires affirmant que l’assistant Google « composait bout à bout » des contacts spécifiques lorsque le téléphone était dans leurs poches avec l’écran verrouillé. Cependant, il semble qu’il s’agisse moins d’un « commutateur bout à bout » que d’un appel fantôme, car cela se produirait lorsque le téléphone n’est même pas à portée de main.

Étant donné qu’aucun correctif n’est actuellement disponible, certains propriétaires ont tenté de contourner le bogue en supprimant le contact spécifique que les téléphones continuent de composer. Quelques autres ont désactivé l’activation vocale « Hey Google » de l’assistant pour empêcher leurs téléphones d’appeler des fantômes.

Android Central a contacté Google pour obtenir plus d’informations sur les raisons pour lesquelles le problème est limité à la série Pixel 6 et si un correctif est en cours.

Pas plus tard que la semaine dernière, certains propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro ont signalé des problèmes de scintillement d’écran et de teinte verte étranges. Bien qu’il ne semble pas que les problèmes affectent tous les téléphones de la série Pixel 6, Google a confirmé qu’un correctif pour le problème de scintillement de la « lumière résiduelle » sera inclus dans la mise à jour de décembre pour les deux téléphones.

Quelques propriétaires de la série Pixel 6 signalent également que leurs téléphones se déconnectent de manière aléatoire d’Android Auto lorsqu’ils sont connectés via USB. Comme le bug de Google Assistant, les anciens téléphones Pixel comme le Pixel 5 et le Pixel 4 ne sont pas affectés par le problème de connectivité Android Auto.

