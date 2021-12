Le Google Pixel 6 est notre téléphone 2021 de l’année

Le Google Pixel 6 a fait ses débuts avec un grand succès il y a quelques mois à peine, nous surprenant tous particulièrement en ce qui concerne son prix de 600 $. Après des années à créer certains des meilleurs milieu de gamme que vous puissiez obtenir, la société a finalement appris une ou deux choses sur la valeur, traduisant cette leçon en produits phares. Mais le Pixel 6 n’est pas seulement une bonne affaire ; C’est le meilleur téléphone Android, point final. Google a fourni de grandes mises à niveau de caméra, alimentées par un nouveau chipset Tensor interne rapide, fonctionnant parmi les logiciels les plus riches en fonctionnalités que vous puissiez obtenir, tous garantis pour être sécurisés pour les cinq prochaines années. C’est l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter en ce moment, il n’est donc probablement pas surprenant que les éditeurs d’Android Police aient sélectionné le Pixel 6 comme téléphone le plus recherché de l’année.

Même en se concentrant uniquement sur les spécifications, il est facile de comprendre pourquoi le téléphone a atteint les meilleures notes dans les critiques de la plupart des sites, y compris nous. Le Tensor de Google était un concept non prouvé, mais nous pensons qu’il passe le test. Il ne bat peut-être pas le Snapdragon 888 dans chaque référence, mais dans le monde réel, il permet certaines des meilleures fonctionnalités basées sur l’IA de la série Pixel 6, poussant l’assistant Google vers de nouveaux sommets avec des fonctionnalités telles que Live Translate et la meilleure voix taper que vous pouvez obtenir. Que Tensor soit vraiment « personnalisé » ou non, nous avons constaté qu’il fonctionne suffisamment bien pour que la distinction soit sans importance.

C’est un gros téléphone – trop gros pour certains qui auraient aimé les précédents gagnants d’Android Police Editors Choice comme le petit Pixel 4a et plus encore, en accord avec le gagnant de 2018, le OnePlus 6T. Au-delà de la taille, nous devons également souligner que les rapports sur la durée de vie de la batterie sont incohérents. Bien que nous ayons eu en moyenne de bonnes expériences ici chez Android Police, certains d’entre nous ont observé un comportement inhabituel ou une autonomie de batterie plus courte que prévu dans certaines circonstances. Et, bien sûr, le Pixel 6 n’est pas sans les bugs Googly habituels, bien qu’ils soient corrigés avec les mises à jour ultérieures. Et, sur cette note, les mises à jour sont également un point culminant entre les fonctionnalités régulières qui apportent de nouvelles fonctionnalités au téléphone tous les trois mois et les cinq années promises de mises à jour logicielles (mais seulement trois ans de mises à jour du système d’exploitation, malheureusement).

Google s’est toujours concentré sur les logiciels plus que sur le matériel, même depuis l’époque du Nexus, mais le Pixel 6 est sans doute la première fois que Google propose un véritable téléphone phare sans piles de compromis inutiles et arbitraires. Et au milieu de l’inflation croissante et des contraintes de la chaîne d’approvisionnement, Google a même réussi à le faire au prix le plus bas de tous les Pixel phares, à partir de 50 $ de moins que le Pixel 2016 et le Pixel 2 2017 et 100 $ de moins que le Pixel 5 de l’année dernière.

Le Pixel 6 établit de nouvelles normes pour savoir jusqu’où 600 $ peuvent aller. Et bien sûr, le Pixel 6 Pro à 900 $ est un meilleur téléphone à bien des égards, mais nous ne savons pas si cette différence de 300 $ en vaut la peine pour les mises à niveau que vous obtenez – c’est l’endroit idéal.

Il y avait beaucoup d’autres téléphones qui nous ont séduits en 2021, comme le Galaxy S21 Ultra. C’était aussi l’année où les téléphones pliants ont pris leur essor, frappant le grand public avec le Z Flip3 et définissant l’expérience ultra-premium avec le Z Fold3. Mais même face aux modèles les plus chers de l’année, le Pixel 6 tient le coup, avec l’un des meilleurs appareils photo pour smartphone que vous puissiez acheter, des fonctionnalités exclusives d’assistant permettant de gagner du temps, un engagement impressionnant de mise à jour de sécurité de cinq ans (malheureusement juste les trois mêmes années pour les mises à niveau du système d’exploitation) et une excellente qualité de construction.

Voici ce que d’autres éditeurs d’AP pensent du Pixel 6 :

« Le Pixel 6 est le téléphone le plus important de Google depuis longtemps, doté d’un tout nouveau design et d’un processeur personnalisé. C’est une grande mise à niveau pour moi, venant d’un Pixel 3, et cela montre à quel point l’expérience Pixel a progressé au cours des trois dernières années – et tout cela à un prix inférieur à celui auquel le Pixel 3 a été lancé. » -Manuel Vonau, rédacteur

« Le Pixel 6 m’a beaucoup surpris. Lorsque j’ai vu la différence de prix initiale entre le Pixel 6 et le 6 Pro, je m’attendais à une expérience considérablement dégradée, mais l’intégration de plus en plus verticale de Google lui permet de conserver une grande partie de sa valeur fondamentale sans augmenter le prix. Le résultat est une expérience téléphonique de 1 000 $ à un prix de 600 $, et un téléphone indispensable pour tous ceux qui se soucient de l’expérience plutôt que des spécifications. » -Daniel Bader, rédacteur en chef

Le Pixel 6 a facilement remporté un vote parmi les éditeurs, mais c’est aussi une victoire à la Pyrrhus pour le marché, car moins d’entreprises fabriquent des téléphones ou sont en concurrence en 2021. LG est parti, et HTC semble le souhaiter. Bien que nous ayons encore des entreprises comme Samsung, OnePlus, Sony, Motorola et Nokia, le nombre de fabricants de smartphones diminue chaque année, ce qui réduit également notre propre liste de téléphones à l’étude.

C’est la première fois qu’un Pixel « phare » remporte ce prix depuis le modèle original en 2016, et nous sommes heureux de déclarer le Pixel 6 notre lauréat du prix Android Police Most Wanted et le meilleur téléphone de 2021.

