Le Google Pixel 6 ne serait pas livré avec un adaptateur de charge

Les fans de Pixel peuvent être heureux de savoir que le Google Pixel 5a récemment lancé est livré avec un adaptateur de charge, mais il n’en va peut-être pas de même pour le prochain Google Pixel 6.

Selon The Verge, le prochain produit phare de Pixel ne sera pas livré avec un adaptateur de charge dans la boîte, faisant du Pixel 5a le dernier du genre pour la gamme de smartphones de Google.

Nous avons contacté Google pour plus de détails, mais la société aurait déclaré à The Verge qu’elle supprimerait l’adaptateur des futurs smartphones, car la plupart des gens ont déjà une brique de charge. Et même pour ceux qui ne le font pas, bon nombre des meilleurs chargeurs USB-C sont assez abordables.

Cette décision n’est pas vraiment une surprise, car de plus en plus de fabricants de smartphones ont décidé d’omettre l’adaptateur de charge après qu’Apple a cessé de l’expédier avec la série iPhone 12. Apple et Samsung invoquent tous deux des raisons environnementales pour ce changement, qui pourraient conduire à une réduction des déchets électroniques, bien que le coût soit probablement également un facteur.

Pendant ce temps, nous n’avons aucune information sur la capacité de la batterie Pixel 6 et 6 Pro en dehors des rumeurs de 4614mAh et 5000mAh, respectivement. Il n’y a également aucune indication de ce que nous pouvons attendre de la vitesse de charge, mais étant donné que Google s’attend apparemment à ce que les consommateurs utilisent les adaptateurs qu’ils possèdent déjà, les téléphones peuvent ne pas avoir beaucoup de ralentisseur.

Pendant ce temps, des entreprises comme OnePlus ont continué à inclure l’adaptateur avec des smartphones plus récents comme le OnePlus 9 Pro, qui offrent des vitesses de charge beaucoup plus rapides que les offres actuelles de Samsung ou de Google. Cependant, il est possible que cela change à l’avenir, mais OnePlus n’a donné aucune indication qu’il cesserait d’expédier des adaptateurs avec des téléphones de sitôt.