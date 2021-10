Le Google Pixel 6 n’obtiendra pas autant de mises à niveau du système d’exploitation Android que nous l’espérions

Lors du lancement du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro mardi, Google a mis en avant le fait que les nouveaux appareils recevraient jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité. Bien que ce soit un exploit impressionnant, la société n’a pas mentionné son calendrier de mise à niveau du système d’exploitation, mais grâce à une page d’assistance Pixel, nous savons maintenant pourquoi.

Selon la page, les deux smartphones Pixel ne recevront les mises à niveau du système d’exploitation que jusqu’en 2024. Cela signifie qu’ils ne recevront peut-être pas de mises à jour après Android 15 tout en continuant à bénéficier d’une assistance jusqu’en 2026.

Ce n’est pas mal, car seuls certains des meilleurs téléphones Android sont promis jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité, et les Pixels resteront sécurisés bien après avoir cessé de recevoir les nouvelles versions d’Android. Pourtant, cela peut être une déception pour certains qui espéraient quatre ans de mises à niveau du système d’exploitation.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cela dit, tout n’est peut-être pas si mal. Les pixels sont connus pour obtenir des baisses de fonctionnalités trimestrielles, de sorte que les smartphones Pixel 6 continueront probablement à recevoir de nouvelles fonctionnalités jusqu’à la fin du support logiciel en 2026. possibilité ouverte pour des mises à niveau au-delà de cela, bien que cela puisse être juste un vœu pieux.

Il convient de noter que le Pixel 5a a le même calendrier de mise à jour du système d’exploitation, bien que les correctifs de sécurité se terminent la même année. Les Pixel 3 et 3XL perdent également leur support après ce mois, il est donc peut-être temps de passer aux nouveaux appareils si vous conservez toujours ces modèles.

Les rumeurs ont suscité beaucoup d’espoir, indiquant que nous obtiendrions quatre ans de mises à niveau du système d’exploitation, mais malheureusement, il semble que ce ne sera pas le cas. Cependant, si vous obtenez votre Pixel 6 via Pixel Pass, cela facilitera le passage à un nouveau modèle dans deux ans, de sorte que la situation de mise à niveau peut ne pas avoir beaucoup d’importance pour ceux qui achètent plus souvent de nouveaux téléphones.

