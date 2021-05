Le Google Pixel 6 pourrait avoir quelque chose en commun avec le Samsung Galaxy S21

Plus de détails sur les prétendus Google Pixel 6 et Pixel 6 “Pro” ont émergé, offrant une meilleure idée du chipset et éventuellement des écrans des appareils.

Le chipset GS101 Whitechapel de Google qui, selon la rumeur, alimenterait l’appareil ne correspondrait pas au Qualcomm Snapdragon 888 en termes de puissance. Selon les fuyards Max Weinbach et Yogesh, il sera construit sur un processus de 5 nm, et sa puissance sera plus proche de celle du Snapdragon 870.

Google s’appuiera apparemment sur l’apprentissage automatique et l’IA alimentera ses prochains smartphones phares, ce qui était largement attendu de la rumeur Google Silicon.

Il a également été dit que Samsung construisait la puce. Jusqu’à présent, tout pointe vers le chipset Pixel 6 avec un GPU Mali-G78, le même GPU trouvé dans des appareils comme la variante Exynos du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Un autre fuyant a trouvé des “preuves” (via les développeurs XDA) du GPU sur le Google Issue Tracker, qui pointe vers un appareil “P21” et le GPU Mali-G78, bien que le nombre de cœurs et la vitesse d’horloge soient inconnus.

Yogesh a déclaré que le GPU «fonctionne bien sous pression», bien que des comparaisons précoces puissent contester cette affirmation.

En ce qui concerne l’affichage, le Pixel 6 aurait un écran de 6 pouces, Weinbach ayant déclaré plus tôt cette semaine qu’il s’agirait d’un panneau FHD 120Hz. Il dit également que l’écran de 6,4 pouces sur le Pixel 6 “XL” sera un panneau QHD 120Hz pour correspondre à certains des meilleurs téléphones Android sur le marché. Le plus grand Pixel serait également livré avec une batterie de 5000 mAh.

La date de sortie des appareils n’est toujours pas claire, mais Weinbach s’attend à ce que les nouveaux smartphones Pixel 6 soient lancés vers octobre ou novembre, en fonction des effets de la pénurie actuelle de puces. Ils devraient être lancés aux côtés de la rumeur Google Pixel Watch.