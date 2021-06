Le Google Pixel 6 pourrait avoir une charge sans fil plus rapide avec un nouveau Pixel Stand

Google se prépare peut-être à sortir un Pixel Stand mis à jour avec des ventilateurs de refroidissement. Des preuves du nouveau chargeur sans fil ont été repérées dans le code Android 12 Beta 2, et il pourrait être lancé aux côtés du Google Pixel 6.

9to5Google a pu trouver des indices pour un nom de code d’appareil “Luxuryliner”, qui suit le nom de code précédent de Pixel Stand “Dreamliner”.

Le code semble divulguer certains des différents paramètres du chargeur sans fil, y compris différents modes ou profils de ventilateur qui pourraient être “Auto”, “Silencieux” et “Power Boost”. Ceux-ci pourraient être commutés manuellement et suggèrent que le chargeur est capable de vitesses plus rapides, dépassant la charge de 10 W du modèle actuel.

Certains des meilleurs chargeurs sans fil ont des ventilateurs intégrés, y compris le chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 50. Lorsque le “Mode silencieux” est activé, les vitesses de charge et de ventilateur sont réduites pour réduire le bruit du ventilateur, ce qui pourrait être similaire à ce que Google prévoit avec son prochain Pixel Stand.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Selon 9to5Google, le support ajustera également la vitesse du ventilateur en fonction de certains cas d’utilisation, par exemple lorsque votre Pixel détecte le mot de réveil Google Assistant ou si l’application Recorder est utilisée, réduisant le bruit afin que les ventilateurs n’entrent pas dans le chemin. Le Pixel Stand actuel a déjà l’avantage supplémentaire de fonctionnalités intelligentes qui fonctionnent avec des appareils comme le Google Pixel 5, et cela sera probablement reporté avec un nouveau chargeur.

La vitesse de charge prise en charge par le Pixel 6 n’est pas claire, mais bon nombre des meilleurs téléphones Android l’ont accélérée avec des vitesses de charge sans fil ; notamment, des appareils comme le OnePlus 9 Pro et les smartphones centrés sur les jeux. Le Pixel 5 prend en charge une charge de 15 W, bien que le Pixel Stand actuel ait une sortie plus faible. Bien sûr, une charge plus rapide entraîne plus de chaleur, en particulier avec la charge sans fil, donc l’inclusion de ventilateurs aiderait à faire baisser les températures et à protéger la batterie.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation d’un nouveau Pixel Stand, la présence de ce qui pourrait être un code associé suggère que Google pourrait lancer un nouveau chargeur sans fil avec son prochain smartphone phare plus tard cette année.

brut

Apple a fait le pire téléphone Android de 2021

Lors de la WWCD 2021, Apple a présenté des liens FaceTime pour Android sur un terrible et hypothétique combiné Android de sa propre création. Alors préparez-vous : c’est probablement le pire téléphone Android que vous verrez en 2021.