Le Google Pixel 6 pourrait obtenir cinq ans de mises à jour logicielles Android

Le Google Pixel 6 devrait être lancé plus tard cette année et serait livré avec des spécifications impressionnantes et un support logiciel supplémentaire, selon la rumeur la plus récente.

Le leaker de FrontPageTech, Jon Prosser, a fourni un aperçu de ce que pourraient être les spécifications des prochains smartphones. Le Pixel 6 comportera un écran AMOLED de 6,4 pouces, un capteur principal de 50 MP avec un appareil photo ultra-large de 12 MP, 128/256 Go de stockage, 8 Go de RAM et une batterie de 4614 mAh.

La variante “Pro” obtiendra une bosse d’affichage à 6,71 pouces, bien que des rumeurs précédentes aient émis l’hypothèse qu’il s’agirait d’une résolution QHD+ à 120 Hz, tandis que la variante plus petite aura une résolution FHD+ à 120 Hz. Le Pixel 6 “Pro” comportera également un téléobjectif supplémentaire de 48 MP, jusqu’à 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. La batterie sera plus grande à 5 000 mAh.

Une grande partie de cela a déjà été spéculée, mais il est agréable de voir toutes les spécifications présentées pour obtenir une image plus complète de ces appareils.

Ce qui est le plus intéressant, c’est que Prosser allègue que le Pixel 6 recevra cinq ans de mises à jour logicielles Android, ce qui est assez impressionnant. Jusqu’à présent, Samsung détient la couronne du support logiciel le plus long après avoir annoncé une promesse de support de quatre ans sur plusieurs de ses appareils. Ses téléphones d’entreprise sont déjà promis jusqu’à cinq ans de support logiciel.

Bien sûr, cela est à prendre avec des pincettes jusqu’à ce que nous entendions quelque chose d’officiel de Google, mais annoncer cinq ans de support logiciel serait un exploit majeur pour rapprocher l’écosystème Android d’iOS en termes de support, et pourrait être un argument de vente énorme, en particulier pour les appareils Pixel de Google.

Il est également important de noter que cela ne fait pas nécessairement référence à cinq ans de mises à niveau de la version Android, mais à cinq ans de support logiciel via des mises à jour de sécurité. Les fabricants des meilleurs téléphones Android ont tendance à faire la différence entre les deux lorsqu’ils annoncent leurs promesses de mise à jour. Ce n’est peut-être pas l’idéal, mais la situation s’est un peu améliorée grâce au Project Mainline, et Google pourrait nous surprendre compte tenu du travail sur son chipset interne Whitechapel.

Pour l’instant, nous devrons attendre octobre pour entendre quoi que ce soit d’officiel, car Prosser dit que c’est probablement lorsque les appareils seront annoncés.

