Le Google Pixel 6 Pro est notre téléphone de l’année au choix des lecteurs 2021

Battre le Galaxy S21 Ultra, le Z Fold3 et le Pixel 6

Les résultats sont tombés et nos lecteurs ici à Android Police ont choisi leur téléphone préféré de l’année. Parmi les dix nominés que vous avez sélectionnés, le Google Pixel 6 Pro est arrivé en tête, ce qui en fait notre téléphone de l’année 2021 au choix des lecteurs de la police Android.

Nous aimons penser que nos lecteurs réguliers ont des goûts plus sophistiqués que la plupart des hoi polloi de lecture de blogs Android, comme le suggère clairement la qualité de la discussion. Que vous pensiez que 2021 a été une bonne ou une mauvaise année pour les smartphones, nos lecteurs ont nommé un éventail d’options plus large que prévu, y compris même certains milieu de gamme. Mais vos goûts sont clairs, et le Pixel 6 Pro est le gagnant.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Résultats finaux.

C’est un excellent téléphone, avec des spécifications haut de gamme à un prix de départ de 900 $ abordable pour un produit phare en 2021. Il dispose d’un appareil photo incroyable, avec le nouveau capteur principal physiquement énorme de la société atteignant de nouveaux sommets en basse lumière, ainsi que le tout premier téléobjectif à objectif/périscope plié de Google. Ajoutez un écran 120 Hz, toutes les options de connectivité modernes dont vous avez besoin (et même celles dont vous n’avez probablement pas encore besoin, comme le Wi-Fi 6E et mmWave 5G), ainsi qu’une bonne qualité de construction, mais peut-être pas un très bon capteur d’empreintes digitales.

Mais Tensor de Google est parfaitement adapté aux charges de travail ardues améliorées par l’IA que Google pousse son chemin avec de nouvelles fonctionnalités d’assistant et des choses comme Live Translate, entre autres fonctionnalités exclusives de Pixel 6. En fait, le logiciel sur la saveur d’Android 12 de Google est l’un de nos favoris – à l’exception des bugs typiques du cycle de publication précoce de Google qui devraient être principalement corrigés avec quelques mises à jour supplémentaires.

Galerie d’images (12 images)

Les Pixel 6 et 6 Pro prennent de superbes photos – en dehors du téléobjectif, le matériel de l’appareil photo est le même.

Le Pixel 6 moins cher a été le lauréat du prix Editors Choice Most Wanted pour l’année. Et il convient de souligner que c’est la première fois depuis que j’ai commencé nos prix Choix des lecteurs en 2018 qu’une seule série de téléphones balaie les deux séries de prix. Cette première année a été une exception lorsque les éditeurs et nos lecteurs ont choisi le OnePlus 6T, mais le vote était un peu différent, et depuis lors, nous sommes en désaccord. Aujourd’hui, nous avons peut-être encore choisi des modèles différents, mais il est clair que la série Pixel 6 a eu un grand impact sur nos lecteurs et éditeurs en 2021.

Vous avez voté et votre voix a été entendue : le Pixel 6 Pro est le téléphone de l’année au choix des lecteurs de la police Android.

Article précédent Les Sony WF-1000XM4 sont nos écouteurs sans fil 2021 de l’année

A propos de l’auteur

Ryne Hager (2864 articles publiés)



Apparemment un rédacteur en chef, en réalité juste un mec bavard qui creuse dans la technologie, aime Android et déteste les pratiques anticoncurrentielles. Son seul regret est de ne pas avoir acheté de Nokia N9 en 2012. Envoyez des conseils ou des corrections par e-mail à androidpolice dot com.

Plus de Ryne Hager