Le Google Pixel 6 Pro reçoit le traitement de démontage JerryRigEverything

Réparation d’écran facile, dur tout le reste

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ont déjà été séparés à plusieurs reprises devant la caméra : le cycle de fuite prolifique avant la sortie de ces téléphones comprenait en fait un démontage complet, puis nous avons vu un démontage post-sortie plus professionnel de PBKreviews. Maintenant, Zack de JerryRigEverything a ouvert son Pixel 6 Pro, nous donnant un autre aperçu détaillé des composants internes du téléphone.

La vidéo souligne qu’une réparation d’écran est simple à effectuer. Avec à peine aucun chauffage requis, vous amenez une ventouse sur l’écran du téléphone, glissez soigneusement un outil de levier entre l’écran et le corps du téléphone, et il sort tout de suite en un seul morceau – déconnectez le câble plat le reliant au reste du téléphone , et c’est chose faite.

Le reste du téléphone, cependant, n’est pas aussi facile à démonter, avec beaucoup d’adhésif qui maintient le tout ensemble et des bric et de broc. Mais étant donné que l’écran est la partie que vous êtes le plus susceptible de traverser des années de propriété, il est bon de voir qu’il n’est pas trop difficile à échanger.

Dans l’ensemble, le 6 Pro s’est mieux comporté chez JRE que les anciens produits phares de Google. Zack a précédemment soumis le dernier téléphone de Google à ses tests de durabilité typiques, au cours desquels, comme d’habitude, il a essayé de le plier en deux. Vous pouvez consulter notre couverture sur celui-ci au cas où vous ne l’auriez pas vu, mais alerte spoiler – il a tenu le coup de manière fantastique, avec le cadre en aluminium poli l’aidant à rester en un seul morceau.

Il est bon de voir que le nouveau matériel de Google est aussi durable qu’unique. Espérons que c’est une tendance que l’entreprise transmettra aux générations futures.

