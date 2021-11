Le Google Pixel 6a devrait comporter un chipset Tensor et un appareil photo rétrogradé

La série Pixel 6 est à peine sortie depuis un mois, et nous commençons déjà à entendre beaucoup de choses sur le rafraîchissement abordable à mi-cycle. Le Pixel 6a a déjà cassé la couverture avec un design et une visière de caméra similaires, mais il y aura un peu de déclassement dans le département de la caméra.

Selon 9to5Google, un examen de l’API Google Camera a permis de découvrir des informations sur le 6a, prétendument nommé « Bluejay ».

L’APK révèle que le Pixel 6a comportera probablement un capteur principal de 12,2 MP, contre l’appareil photo de 50 MP trouvé même sur le Pixel 6 vanille. Il s’agit également du même capteur IMX363 trouvé sur les anciens téléphones Pixel de Google, ce qui signifie que l’entreprise l’utilise probablement. pour réduire les coûts là où c’est possible. Le capteur a bien fonctionné jusqu’à présent, donc Google pense probablement que c’est une valeur sûre.

9to5 a également découvert que le Pixel 6a serait probablement alimenté par la puce Tensor, ce qui semblait probable. Cela pourrait donner un coup de pouce à sa photographie informatique, ce qui signifie que les utilisateurs ne sacrifieront peut-être pas grand-chose avec le capteur plus ancien et plus petit.

À l’arrière se trouve également un IMX386 ultra-large de 12 MP et le même appareil photo selfie de 8 MP du Pixel 6.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce qu’il s’agissait plus ou moins des mêmes spécifications d’appareil photo que celles attendues sur le supposé Pixel Fold.

Compte tenu des performances puissantes de la puce Tensor et du prix déjà abordable de la série Pixel 6, le 6a pourrait s’avérer être une valeur incroyable et l’un des téléphones Android les plus économiques de 2022. Avec un peu de chance, nous pourrions voir des performances de batterie similaires empruntées. du Pixel 5a. Bien que compte tenu des problèmes de capteur d’empreintes digitales que certains ont rencontrés, il serait peut-être bien que Google opte cette fois-ci pour un capteur arrière.

