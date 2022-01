Le Google Pixel 7 aura-t-il une caméra selfie sous l’écran ?

Si les rumeurs sont exactes, l’iPhone 14 Pro présentera un design d’affichage perforé similaire aux derniers téléphones Android. Apple pourrait déplacer certains des capteurs Face ID sous l’écran OLED, mais la fameuse encoche de l’iPhone obtient le démarrage. Séparément, de plus en plus de fournisseurs Android regardent au-delà de la perforation. La technologie de caméra sous-écran est disponible auprès de divers fabricants de smartphones, bien qu’elle ne soit pas tout à fait prête pour une consommation de masse. Mais Apple n’est pas le seul fabricant de téléphones à étudier la technologie. Google possède ses propres brevets qui montrent que la société développe également une technologie de caméra sous-écran. Mais la série Pixel 7 de Google sera-t-elle la première à proposer cette technologie ?

Pourquoi le Google Pixel 7 est si excitant

Google a agréablement surpris les fans avec le Pixel 6 cette année. Contrairement au Pixel 5, le Pixel 2021 est un véritable produit phare. En outre, il est livré avec le premier processeur personnalisé de Google et propose un excellent prix d’entrée. La seule chose qui n’est pas si excitante à propos du Pixel 6, c’est qu’il a rencontré un tas de problèmes que Google doit encore corriger.

Mais le Pixel 6 représente toujours un progrès significatif de Google, et cela rend la série Pixel 7 d’autant plus excitante. S’il est trop tôt pour dire si les Pixels 2022 seront dotés de la technologie de caméra sous-écran, Google l’a certainement étudié.

N’oublions pas que les Pixel ont un avantage non négligeable sur leurs concurrents : les algorithmes de caméra de Google. C’est peut-être précisément le genre de sauce secrète dont les caméras selfie sous-écran ont besoin.

Le problème de placer un appareil photo sous l’écran est qu’il pourrait ne pas être en mesure de collecter suffisamment de lumière pour des selfies décents. C’est là qu’interviennent les algorithmes.

La technologie de caméra sous-écran

Les différentes approches de Google pour la technologie des caméras sous-écran montrent que le géant de la recherche cherche des moyens de préserver les performances de la caméra selfie tout en offrant une expérience d’affichage complète.

En mai 2021, nous avons vu un brevet de Google qui proposait d’utiliser une caméra selfie à prisme, vue dans l’animation ci-dessus. Lorsque la caméra selfie est utilisée, le prisme émet de la lumière vers le capteur. Mais la plupart du temps, cela reflétera un écran auxiliaire qui se trouve à l’intérieur du téléphone, perpendiculairement à l’écran principal.

Mais Google a également un brevet de caméra sous-écran plus traditionnel. LetsGoDigital a trouvé le nouveau brevet qui montre comment Google positionnerait les caméras sous-écran sur un combiné Pixel.

Comme pour tout brevet, la découverte ne suffit pas à confirmer que le Pixel 7 sera le premier téléphone de Google avec un écran complet. Mais on notera que Google produit certainement la documentation qui protégerait ses recherches pour de telles technologies. De plus, on ne sait pas si Google utilisera ce type particulier de technologie de caméra sous-écran dans le Pixel 7 ou tout autre Pixel.

Encore une chose

Cela dit, il y a un détail intéressant à propos de cette innovation particulière. Comme le montre l’image ci-dessus, Google envisage un Pixel qui pourrait comporter plusieurs éléments liés à l’appareil photo sous l’écran. Nous examinons un capteur de lumière, d’autres capteurs non spécifiés et jusqu’à deux caméras.

Ce qui est excitant à ce sujet, c’est que la présence de plusieurs caméras. Google pourrait ressusciter la fonction de reconnaissance faciale 3D introduite par la société avec le Pixel 4. Face Unlock de Google est comparable à la fonctionnalité iPhone Face ID, bien que l’intégration du radar Soli soit exagérée. Grâce à cela, le Pixel 4 avait l’air bien pire que la conception à encoche de l’iPhone.

Mais la technologie de la caméra sous-écran pourrait permettre à Google de ramener Face Unlock à la série Pixel. Il est trop tôt pour dire si cela se produira. Ou si le Pixel 7 obtiendra l’une de ces technologies de sous-affichage. Mais la perspective n’en est pas moins passionnante.