Le googler qui a aidé à diriger le débrayage de 2018 rejoindrait la FTC

L’ancienne employée de Google, Meredith Whittaker, pourrait bientôt travailler à la Federal Trade Commission en tant que conseillère politique en matière d’IA, selon un rapport de The Information. Whittaker est peut-être mieux connue pour avoir aidé à organiser un débrayage en 2018 chez Google, où 20 000 employés ont protesté contre la façon dont l’entreprise a traité le harcèlement sexuel présumé, et pour avoir quitté Google par la suite, affirmant qu’elle avait exercé des représailles contre elle et d’autres organisateurs. Maintenant, la FTC semble être en train de l’embaucher pour aider à façonner les réglementations autour de l’IA et des Big Tech.

Selon The Information, Whittaker n’a pas encore été officiellement nommé, car des étapes telles que la vérification des antécédents ne sont pas terminées. Si elle est embauchée, cependant, elle apportera beaucoup d’expérience – elle a travaillé chez Google de 2006 à 2019 et a travaillé sur l’éthique de l’IA depuis qu’elle a quitté l’entreprise.

Whittaker a accusé Google de ne se soucier que de l’apparence du débat éthique

En plus d’avoir aidé au débrayage, Whittaker a également plaidé pour que Google cesse de développer l’IA pour l’armée et s’est prononcé contre ses examens éthiques, affirmant qu’il ne donnait que « l’apparence d’un débat inclusif, plutôt que de lutter sérieusement contre les problèmes de l’entreprise. » En quittant l’entreprise, elle a déclaré qu’il était « clair » que ce n’était pas un endroit où elle pourrait travailler à la responsabilité technologique.

Whittaker a également fait face à des difficultés dans la sphère publique – elle a travaillé sur le groupe de travail sur les algorithmes de la ville de New York, qui a été conçu pour s’assurer que les systèmes automatisés de la ville étaient équitables et avaient une surveillance et une transparence appropriées. Lorsque NYC a fini par publier le rapport, elle a qualifié l’effort de « gaspillage », faisant écho aux préoccupations exprimées par d’autres membres selon lesquelles les opinions dissidentes n’étaient pas prises au sérieux ou incluses.

La FTC a eu du mal à réglementer Big Tech mais semble maintenant se préparer à un combat

Comme le souligne The Information, cependant, il y a des signes que la FTC pourrait être un endroit plus accueillant pour ses idées si elle finit par y travailler. La nouvelle présidente du régulateur, Lina Khan, a déclaré qu’elle souhaitait attirer l’attention sur les géants de la technologie et les lois antitrust, et Amazon a même demandé qu’elle ne soit pas impliquée dans des affaires impliquant l’entreprise en raison de ses déclarations antérieures concernant sa rupture. L’administration actuelle semble sérieuse au sujet de la nomination d’experts pour travailler à l’agence, qui a eu du mal à réglementer les Big Tech au cours des dernières années.

Si la FTC cherche à recruter des vétérans de l’industrie comme Whittaker, cela pourrait être un signe supplémentaire que l’agence prend au sérieux la réglementation des Big Tech. Cela pourrait aider à donner leur mot à dire aux personnes qui ont les connaissances techniques et l’expérience de première main de travail dans des entreprises comme Google, Amazon, Apple ou Meta, même si les efforts pour changer les choses de l’intérieur ont été largement ignorés.