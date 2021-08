Le GOP a un gros problème 2024 ⋆ 10z viral

– d’Alternet

Alors que le Parti républicain cherche à se restructurer après la défaite accablante de l’ancien président Donald Trump en 2020, de nombreux dirigeants et législateurs du parti jettent leur dévolu sur la Maison Blanche. Cependant, il n’y a qu’un seul problème : ils ignorent le plus gros « éléphant de la pièce », selon l’auteur Ben Jacobs.

Depuis son départ de la Maison Blanche en janvier, Trump est resté relativement muet sur ses futures aspirations politiques. Mais lui et certains de ses alliés ont fait allusion à la possibilité d’une autre candidature à la présidentielle en 2024. Cela pourrait-il vraiment arriver ? C’est encore possible.

Cependant, la présence tapie de l’ancien président peut jeter un nuage sombre sur le parti et son avenir. Bien qu’exilé des médias sociaux, Jacobs a reconnu l’influence politique de Trump et le fait qu’il reste une figure clé de la base républicaine. Bien que l’ancien président soit resté pour la plupart hors de la vue du public, il a toujours soutenu des candidats lors des élections spéciales de cette année et a maintenu une certaine pertinence auprès des électeurs.

Alors, comment la présence de Trump aurait-elle un impact sur les chances du Parti républicain de reprendre le contrôle du Congrès ? C’est une situation critique que les dirigeants du GOP doivent aborder avant de commencer officiellement à faire campagne. Cependant, certains stratèges républicains ne sont pas si sûrs que la popularité républicaine de Trump, à elle seule, soit suffisante pour remporter une autre élection présidentielle.

“Même la base qui aime Trump n’est pas si sûre qu’il devrait se présenter”, a déclaré Vander Plaats. « Je ne sais pas s’il va pouvoir gagner. Il pourra gagner la primaire mais remportera-t-il le général ? Et le calcul de tant de bases est que nous aimons ce que le président Trump a fait… mais nous devons gagner. »

John Brabender, un stratège républicain chevronné, a également mis en perspective la démographie des électeurs américains. « Le groupe de personnes qui croient de tout cœur au programme de Trump et pensaient que son style et ses manières étaient exactement ce dont nous avions besoin, par rapport au groupe qui soutenait sans réserve son programme mais mal à l’aise avec son style et ses manières. »

Sur la base de cette évaluation et du résultat de l’élection présidentielle de 2020, cette dernière pourrait l’emporter sur la base de Trump, ce qui rendrait beaucoup plus difficile pour lui de remporter une autre victoire présidentielle. Mais comme sa présence continue de se profiler, il pourrait rendre plus difficile la victoire d’autres candidats à la présidentielle républicaine en 2024.

_______

