Le GOP attend avec impatience le discours de Trump en Caroline du Nord

Donald Trump est banni des réseaux sociaux grand public, dans le cas de Facebook, pendant deux ans. Son blog avait tout l’attrait d’un steak Trump, c’est-à-dire aucun, et gémit en seulement 29 jours. Ainsi, à part l’appel peu fréquent à une émission de Fox News, la seule façon dont l’ancien président à un mandat deux fois destitué doit être entendu est lors de discours en direct.

Trump devrait prononcer une allocution samedi soir devant le Parti républicain de Caroline du Nord et de nombreux membres du GOP craignent que les remarques du retraité amateur de golf ne soient rien de plus qu’une répétition du vieux matériel électoral volé de 2020 qui est devenu sa signature depuis novembre dernier .

En fait, un certain nombre de républicains ont déclaré à CNN que même si Trump reste une force dominante dans le parti, ils craignent que ses propos constants sur les dernières élections découragent la base du GOP de se présenter aux urnes lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine. “Je ne pense pas qu’il soit sage de le laisser passer les 17 prochains mois à parler de la façon dont nos élections sont truquées avant une élection de mi-mandat où la participation déterminera les performances des républicains”, a déclaré un soi-disant Trump-chuchoteur. “Nous avons tous vu ce qui s’est passé en Géorgie.”

Un certain nombre d’anciens conseillers et alliés de Trump ont tenté de le convaincre de se concentrer sur la promotion des priorités politiques du GOP, plutôt que de remettre en cause son échec de réélection. Mais ces mêmes personnes disent également que Trump s’ennuie des problèmes sur lesquels ils veulent qu’il se concentre et qu’il est de plus en plus obsédé par cette défaite électorale.

L’un de ceux qui tentent de façonner le discours de Trump en Caroline du Nord et ses messages à l’avenir est le sénateur Lindsey Graham (RS.C.). Il serait réaliste quant à la fixation de Trump sur 2020 et reconnaît que “c’est une course folle de l’amener à éviter totalement ce sujet” et encourage Trump à prononcer un discours samedi soir qui est “aux deux tiers tourné vers l’avenir, un tiers de grief.

Lien source