Le GOP de l’Alaska snobe Lisa Murkowski et approuve le candidat au Sénat soutenu par Trump 10z viral

Le comité central de l’État du Parti républicain de l’Alaska a approuvé samedi l’ancien commissaire du département de l’Administration de l’Alaska, Kelly Tshibaka, pour le Sénat des États-Unis, mettant en place une confrontation potentielle entre Tshibaka et Lisa Murkowski, présidente sortante du GOP, lors des élections générales de l’année prochaine.

Crédit photo : @KellyForAlaska/Twitter

« Je suis honoré d’être soutenu par le Parti républicain de l’Alaska ! Au Sénat, je me battrai toujours pour nos valeurs conservatrices », a tweeté Tshibaka peu après sa victoire.

«Je suis reconnaissant et ravi d’avoir le ferme soutien du Parti républicain de l’Alaska, qui a voté massivement en faveur de ma candidature au Sénat américain. Nous partageons tous un objectif commun : promouvoir les principes sur lesquels notre pays et notre État ont été fondés. J’ai promis d’être fidèle à nos idéaux conservateurs partagés de l’Alaska et d’être un sénateur sur lequel ils peuvent compter pour prendre chaque décision en fonction de ce qui est le mieux pour notre grand État », a déclaré Tshibaka dans un communiqué rapporté par Must Read Alaska. .

“Nous avançons maintenant avec un front uni, déterminé à défendre l’Alaska contre l’assaut continu de l’administration radicale Biden”, a-t-elle déclaré. «Nous avons besoin d’un sénateur qui se tiendra aux côtés des Alaskiens et ne se rapprochera pas des initiés de Washington, DC, un sénateur qui a gagné la confiance du peuple et s’efforce de la garder chaque jour. Il est temps que les dirigeants conservateurs, avec courage et bon sens, se lèvent ensemble à travers le pays. Je suis honoré d’être soutenu en tant que candidat pour l’Alaska.

Tshibaka a annoncé sa candidature fin mars, deux semaines seulement après que le GOP de l’Alaska a voté la censure de Murkowski pour avoir voté en faveur de la condamnation de l’ancien président Donald Trump à l’issue de son deuxième procès en destitution en janvier.

Trump a offert son propre soutien à Tshibaka le mois dernier.

« Kelly Tshibaka est la candidate qui peut battre Murkowski – et elle le fera. Kelly est une combattante qui défend les valeurs de l’Alaska et America First », a déclaré Trump en juin. « J’ai hâte de faire campagne en Alaska pour Kelly Tshibaka. Elle a mon approbation complète et totale ! »

Murkowski n’a pas encore déclaré publiquement si elle avait l’intention de briguer un quatrième mandat au Sénat.