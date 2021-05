Le GOP élit Stefanik, approuvé par Trump, pour remplacer Cheney à la direction de la maison ⋆ .

Les républicains ont officiellement voté pour élire la représentante Elise Stefanik de New York pour remplacer la républicaine Liz Cheney à la direction de la Chambre républicaine jeudi. Le vote 134-46 met Stefanik en charge de la présidence de la conférence GOP au lieu de son candidat Rep. Chip Roy du Texas.

L’ancien président Donald Trump avait précédemment approuvé Stefanik pour le poste à plusieurs reprises, la vantant souvent comme une «communicatrice douée» qui se souciait des valeurs conservatrices et de gagner des élections, contrairement à la «amère» Cheney.

«Elise a l’intelligence, une approbation du patriote américain Brandon Judd et du National Border Patrol Council, elle a un A + de la NRA et elle adore nos vétérans. Nous avons besoin de quelqu’un dans le leadership qui a l’expérience de faire passer les districts du bleu au rouge à l’approche des importants mi-parcours de 2022, et c’est Elise! Elle sait gagner, c’est ce dont nous avons besoin! » Trump a déclaré dans un communiqué.

D’autres tels que le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, le whip de la minorité Steve Scalise et le représentant Jim Jordan ont également soutenu Stefanik comme le candidat le plus qualifié pour remplacer Cheney.

Les républicains ont évincé Cheney de son poste à la direction du GOP House mercredi après que McCarthy a organisé un vote pour la destituer. Les républicains avaient déjà voté pour la garder lors d’un vote 145-61 en février. L’opposition de Cheney à Trump et sa réticence à embrasser le nouveau GOP créé sous son administration ont joué un rôle important dans la décision des républicains de la destituer. En plus de soutenir la deuxième série de manigances de destitution des démocrates contre Trump, Cheney et ses alliés de Never Trump tels que le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., Ont utilisé l’émeute du 6 janvier au Capitole pour justifier l’attaque d’autres républicains, provoquant la frustration parmi le GOP, avec McCarthy disant qu’il a «perdu confiance» dans la capacité de Cheney à diriger.

Après avoir été rejetée par son parti et les électeurs de son propre État, Cheney a rejoint Fox News jeudi pour faire une diatribe folle sur Trump et l’avenir du GOP et pour défendre ses mensonges sur l’histoire de la prime russe qui a été largement discréditée.

C’est SAUVAGE. Liz Cheney conteste les questions de @ BretBaier sur l’équilibre entre l’opposition à Biden et la dénonciation de Trump, alors elle va à fond Stelter et jette Fox News, suggérant qu’ils n’ont pas réussi à faire leur travail. Baier note à plusieurs reprises que lui et son émission l’ont fait. Cheney n’aimait pas ça. pic.twitter.com/IWR1QnIsn7 – Curtis Houck (@CurtisHouck) 13 mai 2021

Ce soir, Cheney a tenté de minimiser à quel point elle était essentielle pour diffuser la fausse opération d’information sur les primes en Afghanistan. Mais la façon dont elle a travaillé si dur pour pousser le mensonge dans les médias a dérangé ses collègues et les responsables du renseignement l’année dernière. Plus ici. https://t.co/ZLr64ggu4n https://t.co/pnVk755pVK – Mollie (@MZHemingway) 14 mai 2021

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.