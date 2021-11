Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Les républicains semblent être « confortablement prêts » à reprendre le Congrès au cours de la mi-mandat de l’année prochaine après les défaites clés de la nuit des élections mardi dans des États comme la Virginie, le Texas et New York.

Dans l’Old Dominion, le challenger du GOP Glenn Youngkin a battu le candidat démocrate Terry McAuliffe dans la course du gouverneur après que ce dernier ait été l’un des premiers favoris, en partie parce qu’il est un ancien gouverneur de Virginie et parce qu’aucun républicain n’avait remporté de poste à l’échelle de l’État depuis 2009.

Pendant ce temps, Winsom Sears a battu le démocrate Hala Ayala pour devenir lieutenant-gouverneur et le républicain Jason Miyares a bouleversé le démocrate sortant Mark Herring pour qu’il prenne la relève du procureur général.

Publicité

Note le Daily Wire :

Dans le New Jersey, le candidat au poste de gouverneur du GOP, Jack Ciattarelli, est au coude à coude avec le gouverneur démocrate Phil Murphy. La course serrée est une surprise en soi même si Ciattarelli perd finalement au moment du dépouillement des derniers bulletins de vote. Avec environ 88% des voix mercredi matin, Ciattarelli a devancé Murphy par un peu plus de 1 000 voix.

« Inutile de dire que les résultats de ce soir sont cohérents avec un environnement politique dans lequel les républicains reprendraient confortablement à la fois la Chambre et le Sénat en 2022 », a tweeté Dave Wasserman, rédacteur en chef du Cook Political Report.

Inutile de dire que les résultats de ce soir sont cohérents avec un environnement politique dans lequel les républicains reprendraient confortablement à la fois la Chambre et le Sénat en 2022. – Dave Wasserman (@Redistrict) 3 novembre 2021

Immédiatement après les élections de mardi, les républicains ont commencé à élaborer leur stratégie 2022 pour reprendre le Congrès. Le comité d’étude républicain de la Chambre a commencé à faire circuler une note qui détaille comment le parti peut exposer les victoires de mardi et poursuivre sur sa lancée l’année prochaine.

La note dit, en partie :

Il y a quatre leçons à tirer de la victoire de Glenn Youngkin en Virginie :

Premièrement, les préoccupations des parents doivent être un problème politique de niveau 1 pour les républicains : le succès de Youngkin révèle que les républicains peuvent et doivent devenir le parti des parents. Il y a une vraie énergie des parents que nous devons comprendre. La bonne nouvelle, c’est que RSC travaille depuis des mois à l’élaboration d’un programme d’éducation qui se battra pour les parents et les autonomisera. Cela inclura la surveillance nécessaire de l’administration Biden. …

Deuxièmement, nous devons mettre fin aux mandats. Dans un Washington Post Op-ed Youngkin a écrit : « Plus important encore, nous ne verrouillerons plus jamais notre économie. » Et il ne s’agit pas seulement de restrictions commerciales. Youngkin s’oppose aux mandats de vaccination et aux mandats de masque dans les écoles publiques. Nous l’avons déjà fait au niveau fédéral : Claudia Tenney et moi avons présenté un projet de loi pour empêcher l’OSHA d’instaurer son mandat anticonstitutionnel sur les vaccins.

Troisièmement, nous devons continuer à soutenir le bleu. Youngkin s’est engagé à augmenter le financement des services de police et à protéger «l’immunité qualifiée pour nos héros de l’application de la loi», à laquelle les démocrates de la Chambre ont tenté de mettre fin par le biais de leur projet de loi sur la réforme de la police. La criminalité, et en particulier les homicides, ont augmenté en Virginie et dans tous les autres États. En juillet, un sondage USA Today a révélé que le crime, avant tout le reste, était le problème numéro un qui préoccupait le plus les Américains.

Quatrièmement, nous devons continuer à nous concentrer sur les échecs de l’économie Biden. Youngkin s’est concentré sur le soulagement de l’inflation galopante causée par l’économie de Biden et sur le fait de ne pas verrouiller à nouveau l’économie. Notre focalisation initiale sur l’inflation galopante et la crise croissante de la chaîne d’approvisionnement touche les électeurs. Nous devons continuer à marteler et travailler à apporter des solutions à la table pour répondre à leurs préoccupations. En 2020, Biden a remporté la Virginie par 10 points et l’année avant que les démocrates ne prennent le contrôle des deux chambres de la maison d’État de Virginie.

En plus de la Virginie et du New Jersey, cette dernière course au poste de gouverneur qui n’a pas encore été appelée, les républicains ont gagné gros à New York pour les bureaux d’État et locaux.

« Une marée rouge a balayé Long Island, les candidats républicains au poste de procureur de district dans les comtés de Nassau et de Suffolk remportant leurs courses dans des glissements de terrain époustouflants mardi – transformant les campagnes en un référendum sur la loi controversée de réforme de la libération sous caution de New York », a noté le New York Post. Mercredi matin.

Et la représentante Elise Stefanik, RN.Y., a noté dans un communiqué d’autres courses à l’échelle de l’État remportées par les républicains :

Publicité

La républicaine Danielle Fogel a battu l’ancien membre du Congrès d’extrême gauche Anthony Brindisi dans un glissement de terrain dans la course à la Cour suprême de New York dans le cinquième district judiciaire.

Le républicain Scott Ostrander a massivement renversé la ville de Milton.

Andrew Moses A RENVERSÉ le siège du juge du tribunal de la famille du comté de St. Lawrence dans un GLISSEMENT DE TERRAIN.

Elise Stefanik a soutenu que le républicain Mark Wright a remporté la ville de Ticonderoga.

Le républicain Ronnie Roberts a renversé la ville de Colton.

Le républicain Norman Davis A RENVERSÉ la ville de Beekmantown avec 60% des voix.

Tous les candidats approuvés par Elise Stefanik ont ​​gagné dans le comté de Jefferson.

« Félicitations aux républicains de New York et du nord du pays pour leurs victoires passionnantes et impressionnantes ce soir. Ici, dans le North Country, les républicains ont gagné avec des marges record et ont renversé plusieurs sièges détenus par les démocrates », a-t-elle déclaré.

« C’était un référendum clair sur les dix mois désastreux de l’administration de Joe Biden et une résurgence républicaine alimentée par l’indignation après des années de politiciens corrompus d’Albany détruisant notre État », a ajouté le républicain de la Chambre n°3.