Le GOP et les démocrates creusent alors que le financement gouvernemental, les échéances de la limite de la dette approchent ⋆ .

Le temps presse pour que le Congrès adopte une législation visant à éviter une fermeture du gouvernement à la fin de ce mois – mais les deux parties se sont penchées sur le langage dans la mesure qui augmente la limite d’emprunt de Washington.

Les principaux républicains, dirigés par le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.), ont mis les démocrates au défi d’augmenter le soi-disant «plafond de la dette» en utilisant eux-mêmes la réconciliation, ce qui permet à certaines lois liées au budget d’être adoptées par le Sénat avec 51 voix plutôt que le traditionnel 60.

McConnell a averti que la plupart, sinon la totalité, de sa conférence s’opposerait à la résolution dirigée par les démocrates, qui financerait le gouvernement jusqu’au 3 décembre et relèverait le plafond de la dette jusqu’en décembre de l’année prochaine – en plus de fournir 10 milliards de dollars pour une catastrophe d’urgence. aide pour « couvrir les pertes dues aux catastrophes naturelles survenues en 2020 et 2021 ».

Mercredi, au Sénat, McConnell a déclaré que ses membres ne donneraient pas le feu vert aux “dépenses inflationnistes” alors que les législateurs démocrates tentent d’élaborer un projet de loi de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars qu’ils espèrent faire adopter par le Congrès sans le soutien des républicains.

« Vous pourriez penser que les conséquences désastreuses de la dernière frénésie de dépenses des démocrates pour les travailleurs américains pourraient donner à nos collègues une pause au sujet de la prochaine. Pas de chance. Derrière des portes closes, ils préparent une autre frénésie fiscale et de dépenses encore plus imprudente », a déclaré McConnell.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a appelé à une augmentation du plafond de la dette.Virginia Mayo, File/AP

“Ils veulent prendre le dernier projet de loi, que les démocrates ont qualifié de loi la plus à gauche de l’histoire américaine, et même cela nain”, a-t-il ajouté. « Des hausses d’impôts massives sur les Américains qui nuiront aux familles et aideront la Chine. Une transformation socialiste pour laquelle personne n’a voté. Une autre invitation à une inflation encore plus douloureuse qui frappera les travailleurs américains là où ça fait mal. Le peuple américain n’en veut pas. Et les républicains du Sénat ne le soutiendront pas.

Les dirigeants démocrates ont insisté sur le fait que l’augmentation de la limite de la dette devrait être effectuée de manière bipartite, liant les deux questions de la législation adoptée mardi selon les lignes du parti avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.) en train d’organiser un vote sur la mesure la semaine prochaine. . Les principaux démocrates ont fait valoir que l’augmentation est nécessaire pour payer les dépenses de l’administration Trump et notant que les démocrates ont soutenu le relèvement du plafond de la dette à plusieurs reprises alors que le Congrès et la Maison Blanche étaient sous contrôle républicain.

« Les républicains ont le choix : voter oui pour payer nos factures et garder le gouvernement ouvert, ou voter non, ce qui signifie que vous êtes d’accord avec le défaut et la fermeture du gouvernement. Chaque démocrate soutiendra ce projet de loi. Que nous évitions ou non le défaut dépend simplement, entièrement, des sénateurs républicains », a déclaré Schumer mercredi.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a confié aux républicains la responsabilité d’aider à faire adopter la mesure.J. Scott Applewhite/AP

« C’est à eux, purement et simplement. Le président a une proposition. La Chambre a adopté une proposition. Je vais mettre cette proposition sur le parquet du Sénat. Et rappelez-vous : ce n’est pas seulement un combat politique. La dernière fois que les républicains ont joué avec le plafond de la dette en 2011, le crédit des États-Unis a été dégradé pour la première fois. Et tout porte à croire que si les républicains réussissaient à provoquer un défaut cette fois-ci, les conséquences seraient catastrophiques. »

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a appelé à plusieurs reprises le Congrès à augmenter le plafond de la dette, écrivant dimanche dans un éditorial du Wall Street Journal que « le consensus écrasant parmi les économistes et les responsables du Trésor des deux parties est que le fait de ne pas augmenter le plafond de la dette produirait une catastrophe économique. Deux anciens secrétaires républicains au Trésor – Henry Paulson et Steven Mnuchin – ont exhorté McConnell à soutenir l’augmentation, avertissant qu’un défaut de paiement pourrait avoir de graves conséquences sur l’économie, a d’abord rapporté le Washington Post.

Mais les républicains sont restés fermes dans leur position, affirmant que l’administration Biden devrait explorer d’autres options pour éviter un défaut.

« Le Trésor a beaucoup d’options ; ils sonnent toujours l’alarme, ce qu’ils devraient faire, mais je pense qu’il est temps. J’aimerais aller de l’avant moi-même et adopter la résolution continue pour financer le gouvernement », a déclaré aux journalistes le sénateur Richard Shelby (R-Ala.).

Le sénateur Bill Cassidy n’a pas dit comment il voterait sur la mesure. Scott Applewhite/AP

Une poignée de sénateurs du GOP n’a pas exclu de soutenir la mesure. Le sénateur John Kennedy (R-La.), dont l’État a été fortement touché par le récent passage de l’ouragan Ida, a déclaré qu’il voterait probablement en faveur de la législation en raison de sa disposition sur les secours en cas de catastrophe.

Les sénateurs Lisa Murkowski (R-Alaska) et Bill Cassidy (R-La.) n’ont pas non plus indiqué comment ils voteraient sur la mesure. Mais même si les trois républicains offrent leur soutien, les démocrates sont encore loin des 10 voix du GOP nécessaires pour adopter la mesure à la chambre haute.

Alors que les républicains appellent à un projet de loi de financement gouvernemental autonome, le président du comité du budget de la Chambre, John Yarmuth (D-Ky.) a averti qu’il n’y aurait peut-être pas assez de temps pour que les démocrates réécrivent le projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars pour inclure le langage du plafond de la dette à temps pour empêcher le pays de faire défaut – une affirmation que les républicains ont démentie.