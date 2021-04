Le GOP n’a aucun intérêt à gouverner réellement ⋆ .

Vous pouvez dire quand les républicains sont en difficulté: ils commencent à jeter de la poudre à canon sur les feux des guerres culturelles.

Cette semaine, les républicains qui contrôlent la Michigan State House et le Sénat ont adopté une loi obligeant l’État à informer les bénéficiaires du vaccin Johnson & Johnson Covid qu’il a été développé à l’aide de cellules souches fœtales.

En conséquence, le département de la santé de l’État a dû mettre à jour son site Web pour dire: «Le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 a été produit en cultivant le virus dans les cellules fœtales pendant le développement et la fabrication du vaccin. Même si les cellules fœtales sont utilisées pour faire croître le virus du vaccin, les vaccins ne contiennent pas ces cellules ni ces morceaux d’ADN. »

Ces gens contrôlent les deux chambres de la législature du Michigan, dans un État en proie à des crises allant de l’eau empoisonnée au chômage généralisé en passant par la pire quatrième vague d’infection à Covid dans le pays alors que la variante britannique déchire la population.

Leur priorité? S’assurer que tout le monde sait que le vaccin Johnson & Johnson a quelque chose à voir avec les avortements.

S’ils avaient pu insérer le mot «gay» là-dedans, ou «armes à feu» ou «salle de bain», ils l’auraient sûrement fait.

Le christianisme, nous disent-ils, est attaqué! Les enfants bruns nous envahissent et nous devons mobiliser toute la nation! Les vaccins pourraient nous sauver la vie, mais Tucker a des questions !! Dr. Suess est annulé donc nous devons tout arrêter !!! Les personnes trans veulent réellement avoir une vie normale; la crise ne pourrait pas être plus existentielle !!!!

Il y a en fait une stratégie bizarre derrière tout cela.

En 1976 et 1978, dans une paire de décisions, la Cour suprême des États-Unis a statué que lorsque des milliardaires ou des entreprises versent tant d’argent à des politiciens individuels ou même à des partis politiques entiers qu’ils en possèdent essentiellement, cela n’est plus légalement considéré comme de la corruption ou de la corruption politique. Il s’agit plutôt d’une «liberté d’expression protégée par le premier amendement». En 2010, ils ont doublé avec Citizens United.

Le Parti démocrate à l’époque était inondé d’argent des syndicats, ils ont donc principalement choisi de ne pas s’engager dans cette voie, mais lorsque Reagan est entré au pouvoir en 1981, le GOP a décidé de se consacrer à 100% aux milliardaires et aux grandes entreprises. Ils n’ont jamais regardé en arrière.

Newt Gingrich a lancé les guerres culturelles de manière importante pendant la présidence de Bill Clinton, de sorte que Bill ayant eu une liaison a capturé la nation pendant une année entière. Reagan avait certainement fait sa part en renversant sa propre position sur l’avortement, les écoles publiques gratuites, et en refusant tout au long de ses huit années en tant que président de même reconnaître l’épidémie de sida.

Au moins pendant quelques décennies, le GOP a prétendu avoir de «nouvelles idées», mais maintenant ils n’essaient même plus.

Lorsque Donald Trump allait faire une facture d’infrastructure de 3 billions de dollars, les républicains étaient très enthousiastes. Ils ont déclaré à plusieurs reprises, « Semaine de l’infrastructure! » même s’ils ne l’ont jamais compris. Maintenant que c’est l’idée de Joe Biden, Mitch McConnell la déteste et à peu près tous les républicains du pays la détruisent.

Le GOP n’est plus un parti politique sérieux. Au lieu de cela, c’est maintenant une coalition de groupes disparates composés de racistes, d’homophobes, de misogynes, de fous d’arme à feu, de théoriciens du complot et d’ultra-riches.

Les républicains élus, n’ayant aucun intérêt à gouverner réellement, utilisent plutôt leur position pour saisir ce qu’ils veulent pour eux-mêmes, leurs amis et leurs familles, de la quasi-totalité du cabinet Trump à son représentant commercial à Matt Gaetz.

Lorsque les recherches de Grover Norquist ont montré que HR1, la loi pour le peuple, était populaire même auprès des conservateurs parce qu’elle «empêchait les milliardaires d’acheter des élections», les républicains ont décidé par téléphone qu’ils devraient doubler leur stratégie «en vertu du dôme» . »

«Under the Dome» est un discours du GOP pour l’obstruction politique dans les capitoles d’État et fédérales. Acheter des législateurs et tordre les bras. Menacer l’avenir politique de personnes qui font ce qu’il y a de mieux pour le pays mais n’enrichissent pas les milliardaires. Le genre de choses dont ils s’occupent depuis 40 ans maintenant, au lieu des affaires du peuple.

Les médias conservateurs sont en grande partie devenus une chambre d’écho d’indignation à bout de souffle et de désinformation sauvage basée sur des problèmes de coin, et l’un des résultats de 40 ans de ce genre de battage médiatique est que la menace terroriste nationale numéro 1 aux États-Unis aujourd’hui est constituée d’hommes blancs armés.

Plus précisément, des hommes blancs armés républicains. Comme en 1861, seulement avec les noms des partis inversés. Le Klan est de retour, mais avec de nouveaux noms, des armes améliorées et une armure corporelle.

Ce qui soulève la question: où va le GOP à partir d’ici?

À court terme, il semble qu’ils aient décidé que leur meilleure stratégie consiste simplement à empêcher les gens qui pourraient pencher démocratiquement de pouvoir voter aux prochaines élections. Bien que les États gérés par le GOP n’aient toujours pas étendu Medicaid ou allégé la dette des étudiants, ils envisagent plus de 300 projets de loi pour rendre le vote plus difficile. Mais combien de temps cela peut-il durer?

Le Vieux Sud a réussi cela pendant environ 100 ans, mais la nation s’est en grande partie éveillée à la stratégie et lorsque vous êtes appelé par Delta Airlines et Coca-Cola, vous devriez réaliser que vous êtes en difficulté.

Les républicains sont aujourd’hui confrontés à un choix. Ils peuvent continuer à déchirer le pays, à régler problème par coin, et à faire tout ce qu’ils peuvent pour empêcher les gens de voter. Ou ils peuvent réinventer leur parti en tant qu’alternative conservatrice rationnelle au Parti démocrate, comme l’a fait Dwight Eisenhower en 1952.

La règle du parti unique a généralement de très mauvais résultats, tant ici aux États-Unis que dans le monde. Si les républicains continuent de renoncer à toute participation au processus réel de gouvernance, et se tiennent simplement à l’écart en jetant des pierres, ce ne sera pas bon pour notre nation ou même pour le Parti démocrate.

Parce que le GOP est si profondément capturé et endetté envers les milliardaires libertaires, il est devenu politiquement impossible pour un républicain élu de faire quoi que ce soit pour aider les Américains moyens.

Les milliardaires nous disent que tous nos besoins seront satisfaits par les églises et leurs fondations caritatives, il n’est donc pas nécessaire que les législateurs fassent quoi que ce soit et augmentent leurs impôts pour payer.

Le résultat est des dizaines de millions de familles brisées, une perte massive de potentiel humain au niveau national et la montée de l’oligarchie correspondant à l’effondrement du leadership démocratique dans nos États et dans le monde.

L’Amérique a besoin que le Parti républicain se réveille, répudie Citizens United, cesse d’être le parti à part entière des milliardaires et des grandes entreprises et se joigne au reste d’entre nous dans la reconstruction de ce pays.

S’ils ne le font pas volontairement, nous le leur imposerons aux urnes. Le changement arrive.

Cet article a été publié à l’origine sur hartmannreport.com, mais est publié ici avec la permission de l’auteur.

Notre travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. N’hésitez pas à republier et à partager largement.

