Le GOP peut punir les républicains qui ont voté pour le projet de loi sur les infrastructures

Le Parti démocrate et le Parti républicain ont tous deux des membres qui ne sont pas toujours d’accord avec la majorité. Cependant, dans le parti encore émergent de Trump, cela n’est pas permis.

Les républicains ont déjà été sanctionnés par la censure pour avoir voté en faveur de la destitution de Donald Trump, et Trump et d’autres soutiennent les principales contestations contre tout membre jugé ne le soutenant pas suffisamment. Cependant, il semble maintenant que le parti espère punir les membres pour avoir simplement voté en faveur d’une loi pour aider leurs électeurs.

Punchbowl News a rapporté mardi matin qu’il y avait un mouvement au sein du GOP pour retirer les tâches des comités des 13 républicains qui ont voté pour adopter le projet de loi sur les infrastructures. Retirer des représentants des commissions est un moyen rapide et efficace de leur retirer une grande partie de leur pouvoir législatif sans pour autant les retirer du Congrès.

Dans le clip ci-dessous, vous pouvez voir Matt Gaetz (R-FL) plaider en faveur de cela, en particulier pour John Katko (R-NY), qui a voté très tôt pour le «oui» sur le projet de loi.

Gaetz sur @Stinchfield1776: @RepJohnKatko devrait être démis de ses fonctions de responsable républicain du comité de la sécurité intérieure de la Chambre. REGARDER: https://t.co/vk0ck1D8KN pic.twitter.com/NNkvsljlzH – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 9 novembre 2021

Il affirme que les républicains qui ont soutenu le projet de loi l’ont fait parce qu’il s’agit d’un « projet de loi sur les lobbyistes » et qu’ils « veulent sortir du Congrès et occuper de gros emplois de 400 000 $, 500 000 $, par an en tant que lobbyistes ».

Katko, selon Newsweek, est confronté à un défi majeur après que les républicains ont exprimé leur frustration d’avoir soutenu non seulement le projet de loi sur les infrastructures, mais la destitution de Trump, ainsi qu’un projet de loi protégeant les droits des travailleurs à se syndiquer et la loi sur l’égalité.

La direction locale du Parti conservateur de Katko a annoncé qu’elle ne le soutiendrait pas s’il se présente à sa réélection, ce qui a conduit Trump à publier une déclaration de célébration, déclarant: « C’est un bon coup, Katko ne gagnera plus jamais ».