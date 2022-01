Le GOP qualifie le projet de loi de vote des démocrates de « loi sur la liberté de tricher », affirme qu’ils ne veulent pas d’« élections équitables »

Mardi, la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a qualifié le projet de loi sur le droit de vote des démocrates, le « Freedom to Vote Act », de « Freedom to Cheat Act ».

McDaniel et le président du Comité sénatorial républicain national, le sénateur Rick Scott, ont tenu un point de presse avant le discours prévu du président Biden en Géorgie sur les droits de vote. Les dirigeants républicains ont fait valoir que les réformes électorales des démocrates entraîneraient une reprise des élections locales et nationales.

« Nous l’appelons la Freedom to Cheat Act. Il éviscère les lois sur l’identification des électeurs des États que 36 États ont adoptées. Ce projet de loi élimine les exigences plus sûres des États en matière d’identification des électeurs, les remplaçant par un processus truffé de fraude, aucune pièce d’identité présentée, et une troisième personne n’a qu’à attester qu’un électeur est bien celui qu’elle prétend être. Je sais que, sur la base de sondages de tous les horizons, démocrates, républicains, de tous les groupes minoritaires, les gens veulent que les gens montrent une pièce d’identité pour voter et c’est un aspect, un seul, dans lequel – et il y en a d’autres – dans lequel la loi sur la liberté de tricher éviscérerait tout type de vérification pour que les gens votent.

Scott, un sénateur de Floride, a déclaré que les démocrates déformaient la position du GOP sur les lois de vote.

« Le ‘Big Lie’ démocrate est toute réforme électorale suggérée par les républicains qui vise à réprimer les électeurs et le vote et qui est raciste », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas vrai du tout. Notre objectif est une participation maximale et zéro fraude, point final, pas quelques fraudes. Nous voulons zéro fraude, mais regardez, ne vous y trompez pas ; la soi-disant réforme électorale des démocrates ne vise pas à protéger le droit de vote. Il s’agit de s’assurer qu’ils gagnent les élections. Les démocrates ne veulent pas d’élections libres et équitables. Ils veulent des élections que seuls les démocrates peuvent gagner.

Scott a critiqué les démocrates au Congrès pour ne pas se concentrer sur d’autres problèmes plus urgents à résoudre.

«Ils veulent changer les règles afin de pouvoir interdire l’identification des électeurs même si elle est très populaire dans tout le pays, obliger les contribuables à financer leurs annonces de campagne, ce que personne ne veut que le gouvernement paie pour les annonces de campagne. Donc ce ne sont qu’une blague. Ils ne se soucient pas des problèmes », a-t-il déclaré. « Ils ne se concentrent pas sur l’inflation ou le chômage ou la crise à la frontière ou les Américains toujours piégés en Afghanistan. Ils sont très concentrés sur la façon dont ils gagnent les élections ? »

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le Sénat dirigé par les démocrates voterait bientôt sur la loi sur la liberté de vote et la loi sur les droits de vote de John Lewis et si le GOP utilise l’obstruction pour bloquer la législation, il apportera un changement de règles à la parole pour un vote avant le 17 janvier.

« Si les républicains du Sénat continuent d’abuser de l’obstruction systématique pour empêcher cet organe d’agir, alors le Sénat doit s’adapter comme il l’a fait auparavant », a-t-il déclaré. « Changer les règles, il n’y a rien de nouveau. »

McDaniel et Scott ont critiqué les localités qui tentent de permettre aux non-citoyens de voter.

« Nous ne voulons pas que le vote de quiconque soit dilué par quelqu’un qui n’a pas le droit de vote. Nous ne voulons aucune tricherie », a déclaré Scott.