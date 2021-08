“Le GOP radicalisé est une menace plus grande qu’Al-Qaïda et ISIS” .

par Bridget O’Neal, Newsbusters :

MSNBC continue de soutenir l’administration Biden en diffusant des diatribes remplies de rhétorique malsaine et alimentées par l’émotion, notamment en suggérant que le Parti républicain est désormais une “plus grande menace pour notre démocratie que des organisations comme Al-Qaïda ou ISIS”. À la date limite de mercredi : Maison Blanche, l’invité Miles Taylor (alias Anonymous de l’administration Trump) a semblé pousser le récit selon lequel le 6 janvier est une menace plus grande que les personnes responsables du 11 septembre. C’est une idée décousue, et c’est insultant à l’approche du 20e anniversaire du 11 septembre.

L’animatrice Nicolle Wallace a commencé le segment en demandant à Taylor si les insurgés du 6 janvier étaient ou non des «terroristes nationaux». Taylor a ensuite affirmé avoir parlé avec une source anonyme à ce sujet :

Je ne vais pas m’éteindre à la télévision, mais un ancien commandant américain très en vue qui a déclaré qu’il y avait des éléments du GOP qui commençaient à ressembler aux djihadistes qu’il avait l’habitude de combattre en Afghanistan et en Irak, propageant des mensonges et des théories du complot à radicaliser une population. C’était un commandant quatre étoiles très sérieux qui a déclaré que le GOP commençait à ressembler à des djihadistes.

Il a poursuivi ses propos épouvantables et a utilisé ses connaissances en matière de lutte contre le terrorisme pour comparer Donald Trump et le 6 janvier à d’autres mouvements terroristes :

Ils commencent généralement par un grief politique qui, selon les dirigeants, ne peut pas être résolu par des moyens pacifiques, puis ils passent à la violence. Ainsi, après que Trump a commencé à propager le grand mensonge en novembre, beaucoup d’entre nous dans la communauté de la sécurité nationale ont déclaré que ce qu’il faisait était en fait de labourer le sol fertile pour que les extrémistes surgissent plus tard. En fait, nous l’avons vu comme une bombe à retardement pour une augmentation du terrorisme domestique, et je pense qu’au cours des deux prochaines années, vous allez voir cela, vous allez voir le pic de cas, et vous allez le voir parce que les éléments radicalisés du parti républicain représentent désormais une plus grande menace pour notre démocratie que ne l’ont jamais fait des organisations comme Al-Qaïda ou ISIS.

Al-Qaïda est responsable de la mort de milliers d’Américains et de la destruction du Pentagone et du World Trade Center, mais pour Taylor, c’était moins une menace que le 6 janvier.

Plus tard, il s’est plaint de la façon dont les gens sont devenus si « insensibles » au comportement de Trump qu’il « légitime ce genre de désordre civil et de conduite ». Taylor et Wallace ont tous deux critiqué Trump pour avoir rencontré la mère d’Ashli ​​Babbitt, affirmant que ce serait la même chose si un président rencontrait la famille d’un djihadiste responsable de la mort des troupes américaines.

