Le GOP se prépare à voler les futures élections ⋆ 10z viral

Juan Williams tire la sonnette d’alarme sur les membres républicains du Congrès, et leur curieuse effacement de l’insurrection du Capitole le 6 janvier est un prétexte pour voler les futures élections. Le contributeur de Fox News et ancien co-animateur de The Five, s’inquiète du 6 janvier 2025, dans un article d’opinion publié par The Hill, intitulé “GOP prépare le terrain pour voler une élection”.

Williams a longtemps fourni une perspective de centre-gauche progressiste, ou plus précisément, contrairement à la programmation d’opinion conservatrice sur Fox News, mais il s’agit de sa deuxième chronique récente pour The Hill appelant les conservateurs d’une manière qu’il n’a pas faite sur Fox Nouvelles sur les ondes.

Le contributeur de Fox News met en garde contre l’incertitude entourant les systèmes de vote actuels, combinée à la prévention d’une commission bipartite se penchant sur le 6 janvier 2021, combinée à ce qu’il considère comme de nouvelles lois électorales conçues pour supprimer les électeurs démocrates ? Eh bien, cela s’ajoute à son souci très réel d’un terrain fertile pour de futures élections volées. Williams explique en trois étapes :

Première étape – Ne mentionnez pas le 6 janvier 2021. Si cela se produit, dites que les radicaux violents de Trump n’ont pas empêché la certification de la victoire du président Biden sur Trump. C’était comme une “visite touristique”, selon un membre du Congrès du GOP, Rep. Andrew Clyde (R-Ga.). Dommage pour lui, il a été photographié ce jour-là avec un air de terreur sur le visage. Ensuite, empêchez une commission bipartite et indépendante d’enquêter sur la violente émeute républicaine. Tordez les bras des honnêtes républicains laissés sur Capitol Hill en leur faisant peur avec des aperçus des conclusions probables de la commission et des dommages que ces histoires pourraient causer aux efforts du parti pour reprendre le contrôle de la Chambre, du Sénat et de la Maison Blanche. Deuxième étape – Modifier les lois électorales dans les États à majorité législative du GOP. De nouvelles lois en Géorgie, par exemple, retirent aux commissions électorales indépendantes et au secrétaire d’État le pouvoir de certifier les résultats des élections. Les nouvelles lois géorgiennes donnent un pouvoir sans précédent à la législature républicaine pour déterminer le vainqueur des élections de 2024. Ils peuvent passer outre les agents électoraux locaux et nationaux dans la certification des votes. En 2020, le secrétaire d’État de Géorgie – un républicain, Brad Raffensperger – a défié la demande de Trump de « trouver » suffisamment de voix pour faire de lui le vainqueur de la course présidentielle. Raffensperger ou son successeur n’auront pas ce pouvoir en 2024. Troisième étape — Supprimez les votes des personnes qui ne soutiendront probablement pas les républicains : les jeunes, les Blancs ayant fait des études universitaires, les pauvres, les syndiqués, les travailleuses, les Noirs, les Latinos et les Asiatiques.

Williams conclut en appelant la “combinaison de mensonges et de bluffs politiques est comme un poltergeist, une force maléfique, contrôlant un cadavre – le culte qui était autrefois le Parti républicain”, avant de noter “Les gens qui aiment l’Amérique doivent faire face à cela menace pour la démocratie et agir avec urgence.

Le week-end du Memorial Day, Williams a fustigé «l’extrémisme du GOP» dans une chronique cinglante du Memorial Day publiée dans The Hill. Il a également critiqué la politique de la «théorie du remplacement» pour une grande partie de l’animosité conservatrice qui existe actuellement, la même théorie qui est souvent promue par un collègue de Fox News Tucker Carlson.

