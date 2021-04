Le GOP tolère le racisme, mais trace la ligne avec le prétendu trafiquant sexuel Gaetz: TheGrio ⋆ .

Rep.Marjorie Taylor Greene (à gauche), Rep.Matt Gaetz (à droite) (Photo: .)

L’enquête du ministère de la Justice sur Rep. Matt Gaetz (R., Floride) pour le trafic sexuel d’enfants présumé peut être un pont trop loin, même pour le Parti républicain en proie au scandale, dont le porte-étendard, Donald Trump, a eu de nombreuses allégations d’agression sexuelle contre lui.

Bien que le GOP ne soit peut-être pas prêt à couvrir leur collègue du 1er district de Floride au milieu d’allégations selon lesquelles lui, un homme adulte, aurait eu des relations sexuelles avec au moins un jeune de 17 ans, condamner les racistes dans leurs rangs est une toute autre histoire.

Après tout, dans un parti politique qui rompt le pain avec les racistes, promeut des politiques de suprématie blanche et participe à des insurrections, le racisme est une partie importante de leur image de marque.

Dans les 24 heures suivant l’annonce de Gaetz et l’enquête fédérale sur le trafic sexuel, le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy (R., Californie) a déclaré à Fox News que s’il est trop tôt pour juger, il retirera Gaetz de ses missions au comité si les allégations sont prouvées.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-CA) (photo de Chip Somodevilla / .)

Le double standard du GOP était pleinement affiché en février, lorsque McCarthy et tous les législateurs républicains sauf 11 ont voté contre une résolution visant à retirer le théoricien du complot QAnon Rep. Marjorie Taylor Greene de ses affectations au comité pour ses déclarations racistes, antisémites, islamophobes et autres déclarations incendiaires.

Et en tant que pourvoyeur du nationalisme blanc et de l’antisémitisme, Gaetz a fourni de nombreuses raisons pour que ses dirigeants républicains le disciplinent pour son propre racisme. Sur Fox News, Gaetz a promu la théorie du «grand remplacement», la théorie du complot de la suprématie blanche selon laquelle les personnes de couleur et les immigrants sont une menace existentielle pour les Blancs et veulent remplacer les Blancs en Amérique.

Gaetz a également déclaré au juge de Fox Jeanine Pirro que les manifestations de Black Lives Matter faisaient partie «d’une tentative de génocide culturel en cours en Amérique en ce moment», et a affirmé que «la gauche veut que nous ayons honte de l’Amérique afin qu’elle puisse remplacer l’Amérique».

Le représentant américain Matt Gaetz (R-FL) aborde la convention virtuelle RNC le 24 août 2020 (Photo: .)

Et pourtant, selon un rapport de l’Acre Action Center sur la race et l’économie, les groupes de lobbying de Wall Street remplissent les coffres de Gaetz et d’autres politiciens racistes et permettent sa suprématie blanche. Gaetz a reçu des milliers de contributions financières de l’American Bankers Association, de l’American Financial Services Association et de la Credit Union National Association.

«Le secteur financier aide et encourage la montée de la suprématie blanche violente et du nationalisme en faisant des dons aux campagnes du Congrès de candidats qui ont exprimé des opinions vicieusement racistes, xénophobes, sexistes et homophobes», indique le rapport. Le rapport a également noté que Gaetz a appelé Haïti une terre de «tôle et d’ordures», a invité Chuck C. Johnson, un négationniste de l’Holocauste, à l’État de l’Union, et a promu la théorie du complot antisémite selon laquelle le milliardaire et philanthrope juif George Soros migrants financés pour prendre d’assaut la frontière américano-mexicaine.

De plus, en 2015, en tant que représentant de l’État de Floride, Gaetz a choisi deux sénateurs noirs de l’État pour le ridicule, suggérant qu’ils étaient analphabètes.

Et Gaetz a prospéré dans un environnement où les républicains trébuchent sur eux-mêmes et les uns sur les autres pour paraître plus trumpiens et extrémistes les uns que les autres, le tout dans un effort pour faire appel à leur base – qui comprend les gens de QAnon, les porteurs de torches tiki, les Proud Boys Oath Keepers, cosplayers confédérés, foules de lynches, néo-nazis et autres terroristes nationaux. Pendant ce temps, alors qu’ils agissent racistes et soutiennent des politiques racistes, ils attirent l’attention du public et nous disent que le racisme n’existe pas.

Chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell a affirmé que l’obstruction systématique du Sénat, utilisée par les nationalistes blancs pour soutenir l’esclavage, bloquer les droits civils des Noirs et tuer les projets de loi anti-lynchage, n’est pas raciste. Il a également déclaré qu’il s’opposait aux réparations car «aucun de nous qui vit actuellement n’est responsable» de l’esclavage, qui, selon lui, est «quelque chose qui s’est passé il y a 150 ans et dont aucun de nous qui vit actuellement n’est responsable».

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), prononce une allocution électorale à côté de sa femme, Elaine Chao, à l’hôtel Omni Louisville le 4 novembre 2020 à Louisville, Kentucky. (Photo de Jon Cherry / .)

Sen. Lindsey Graham (R., SC), qui a posé pour des photos avec des nationalistes blancs, a dit un jour que les Noirs peuvent aller n’importe où en Caroline du Sud s’ils sont conservateurs. Graham a menacé d’obstruer la législation sur le droit de vote des démocrates, le Pour la loi du peuple, et accusé le président Joe Biden de jouer la carte de la race en attaquant les efforts nationaux de suppression des électeurs du GOP comme étant «malades» et «Jim Crow au 21e siècle».

«Chaque fois qu’un républicain fait quelque chose, nous sommes racistes. Si vous êtes un conservateur blanc, vous êtes raciste. Si vous êtes un républicain noir, vous êtes soit un accessoire, soit un oncle Tom », a déclaré Graham.

En parlant de cela, le collègue de la Carolinian Sud de Graham. Tim Scott (R., SC) – qui décevrait les Noirs dans un monde où les Noirs avaient des attentes à l’égard des sénateurs républicains noirs – ont attaqué des critiques qui prétendent que le GOP l’utilise comme un accessoire arrière. Indigné par la culture de l’annulation, Scott était en train de se battre pour les racistes de son parti lorsqu’il a déclaré que «la suprématie réveillée est aussi mauvaise que la suprématie blanche. Nous devons prendre cela au sérieux.

Pendant ce temps, à l’exception des autres voyageurs Marjorie Taylor Greene et Jim Jordan, Les républicains n’ont pas sauté à la défense de Gaetz, qui a apparemment peu d’amis à Washington. Les républicains sont restés silencieux quand il a craché son racisme, mais les allégations de trafic sexuel d’enfants pourraient être sa perte.

Après tout, Matt Gaetz est membre d’un parti qui a décidé de se pencher et de doubler sa politique d’identité blanche. Bien que le GOP ne puisse ignorer le trafic sexuel, il se soucie peu des racistes dans leurs rangs, sans parler des lois et des mesures conçues pour lutter contre l’injustice raciale et la discrimination en Amérique. Les républicains pourraient expulser tous leurs racistes, mais s’ils le faisaient, il en resterait peu.

