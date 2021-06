Le GOP volera les élections de 2024 ! 10z viral

in

Les médias libéraux adorent accuser le président Trump et les républicains en général de promouvoir les théories du complot. Mais c’est Morning Joe aujourd’hui qui en a poussé un énorme : rien de moins que les républicains voleraient l’élection présidentielle de 2024 en modifiant le décompte des voix électorales.

Mika Brzezinski a donné le coup d’envoi en lisant longuement une chronique du professeur de Yale, Timothy Snyder, dans laquelle il a évoqué la théorie du complot. Le scénario Snyder [emphasis added]:

« Le candidat républicain en 2024 perd le vote populaire de plusieurs millions et le vote électoral à la marge de quelques États. Sles législatures des États, invoquant la fraude, modifient le décompte électoral. La Chambre et le Sénat acceptent ce décompte modifié. Le candidat perdant devient président. Nous n’avons plus de gouvernement démocratiquement élu.

Snyder est le même gars qui en 2017 a prédit que Trump organiserait l’équivalent de l’incendie du Reichstag nazi en déclarant l’état d’urgence et prendre le contrôle total du gouvernement. Cela ne s’est bien sûr jamais produit, mais les faibles pouvoirs de pronostic de Snyder n’ont pas dissuadé l’équipe de Morning Joe d’adhérer à sa dernière théorie alarmiste.

Mika Brzezinski et Joe Scarborough l’ont tous deux déclaré « effrayant ». et Charlie Sykes, Never Trumper, un résident de Morning Joe, était naturellement d’accord. Voici l’échange de contexte :

MIKA BRZEZINSKI : Les législatures des États, invoquant la fraude, modifient le décompte électoral. La Chambre et le Sénat acceptent ce décompte modifié. Le candidat perdant devient président. Nous n’avons plus de gouvernement démocratiquement élu. Le grand mensonge n’est pas conçu pour gagner une élection, mais pour en discréditer une. . . . Joe, je… ça me refroidit. Qu’en pensez-vous ? JOE SCARBOROUGH : Eh bien, je pense ça devrait être effrayant pour tout le monde. . . . CHARLIE SYKES : Vous savez, j’aimerais vraiment beaucoup dire que ces inquiétudes sont paranoïaques et hystériques, mais en fait je ne pense pas, je ne pense pas que ce soit le cas.

Remarque : Dans sa chronique, Snyder ne prévoit rien de moins que « l’effondrement des États-Unis ». Il dit qu’il a écrit sa chronique au réveil d’un cauchemar dans lequel il visitait l’Empire State Building lorsqu’un avion s’y est écrasé. Il savait que le bâtiment allait s’effondrer, mais les gens ne l’écoutaient pas et se contentaient de vaquer à leurs occupations.

Vous savez, professeur, lorsque vous vous réveillez d’un cauchemar, il vaut parfois mieux boire une tasse de cacao chaud, plutôt que de précipiter vos pensées enfiévrées sur papier et d’effrayer si fort vos pauvres collègues libéraux !

Gardez tout cela à l’esprit la prochaine fois que MSNBC dénoncera les théories du complot du GOP.

Morning Joe poussant la théorie du complot du professeur de Yale Timothy Snyder selon laquelle les républicains voleront les élections de 2024 en modifiant le décompte des voix électorales a été parrainé en partie par Liberty Mutual et Uber.

Voici la transcription. Cliquez sur “développer” pour en savoir plus.