Le goudron norvégien Aurora partage une nouvelle chanson rêveuse, Heathens

La star norvégienne Aurora a partagé un nouveau single de rêve intitulé « Heathens » et vous pouvez l’écouter ci-dessous.

Parlant de son nouveau single, Aurora a déclaré : « Il y a très, très longtemps, Eve a pris une bouchée d’une pomme interdite suspendue à l’arbre du mal et du bien. En agissant ainsi, elle a accordé le libre arbitre aux humains ; Je pense juste que c’est très beau, et je voulais lui rendre hommage ainsi qu’aux femmes comme elle, qui nous ont peu à peu accordé la liberté dans ce monde.

« Une liberté de vivre à sa guise, d’explorer et de goûter. Je pense que la vie devrait être vécue sous toutes ses couleurs, et c’est pourquoi nous vivons comme des païens.

Le musicien a également dévoilé aujourd’hui les détails d’une nouvelle expérience de concert virtuel appelée A Touch Of The Divine.

L’événement verra le musicien interpréter la musique de The Gods We Can Touch, son troisième album dont la sortie est prévue pour le 21 janvier 2022 via Decca. L’événement unique sera diffusé sur la plateforme numérique Moment House et sera diffusé dans le monde entier le 25 janvier.

Parlant de l’événement, Aurora a déclaré : « Il est rare que je présente l’âme de ma musique comme elle le sera en ce moment. Ça va être si pur. Et tellement merveilleux. Je suis ravi de montrer à mes guerriers l’univers que cet album nous apporte. Une petite touche de divin.

S’adressant à NME en juillet à propos de The Gods We Can Touch, Aurora a déclaré que son nouveau disque ne traiterait pas de « doom, morosité, COVID et horreur », mais serait plutôt « plus ludique et amusant » tout en « représentant un beaucoup de choses qui me dérangent avec la société et notre histoire ».

« C’est assez sensuel en fait, et beaucoup sur l’obscurité, la lumière et la combinaison absurde des deux », a-t-elle déclaré. « Pour moi, la musique a toujours été très sérieuse et pas amusante. J’écris toujours sur des choses vraiment sérieuses, et je peux me voir debout sur scène tous les soirs pendant une heure et être vraiment triste tout le temps.

Aurora partira en tournée au Royaume-Uni et en Europe pour soutenir son nouvel album de février à avril 2022.

Précommandez The Gods We Can Touch, sortie le 21 janvier.