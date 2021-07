Le gourou de l’aéro Red Bull, Alessi, rejoint Aston Martin aujourd’hui

Aston Martin continue d’ajouter des troupes à son équipe avec l’ajout du gourou de l’aéro Red Bull Andrew Alessi en tant que chef des opérations techniques avec effet immédiat.

Après avoir confirmé que Ron Fallows rejoindra l’équipe, Alessi est un autre gros poisson braconné et capturé par l’équipe de Lawrence Stroll, qui a ciblé 250 employés supplémentaires pour leur projet et, évidemment, quelques gros frappeurs sur leur liste de recrutement.

L’équipe basée à Silverstone a publié la déclaration suivante :

L’équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant a le plaisir d’annoncer l’embauche d’Andrew Alessi en tant que responsable des opérations techniques. Il dirigera, gérera et développera la conception, la planification, la production et les opérations du département aérodynamique de l’équipe, à compter d’aujourd’hui, le 1er juillet.

Andrew rejoint Aston Martin Cognizant Formula One Team en provenance de Red Bull Racing, où il a apporté une contribution significative au département aérodynamique de cette équipe, dans plusieurs domaines, pendant de nombreuses années.

Andrew Alessi, responsable des opérations techniques, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l’équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant en tant que responsable des opérations techniques.

“Comme tout le monde dans et autour de la Formule 1, j’ai vu et j’ai été impressionné par l’ambition évidente de l’équipe que je rejoins, dirigée comme elle l’est maintenant par Lawrence Stroll [Executive Chairman], et j’ai hâte de travailler avec Otmar Szafnauer [Team Principal and Chief Executive Officer] ainsi que les membres très compétents de l’équipe de direction, axés sur la technique et l’ingénierie.

« C’est maintenant un moment fantastique pour rejoindre une équipe qui se développe rapidement, et je suis prêt à m’y engager immédiatement afin de contribuer au processus d’amélioration aérodynamique et opérationnelle significative dont nous avons besoin pour gagner de manière cohérente dans l’avenir.”

Otmar Szafnauer, Team Principal et Chief Executive Officer, a déclaré : « Il y a deux semaines, nous avons annoncé l’embauche de Luca Furbatto en tant que nouveau directeur de l’ingénierie, qui commencera à travailler pour nous en temps voulu. La semaine dernière, l’arrivée prochaine de Dan Fallows en tant que nouveau directeur technique a également été rendue publique.

« Aujourd’hui, Andrew Alessi s’ajoute à la liste impressionnante de nos recrues techniques/ingénieurs seniors, en tant que responsable des opérations techniques. Notre équipe est formidable, et elle l’a toujours été.

« Cette année, elle est devenue Aston Martin Cognizant Formula One™ Team, une grande marque soutenue par une liste fantastique de nouveaux sponsors-partenaires brillants.

« À plusieurs reprises cette année, nous avons dit : ‘Cette équipe a toujours frappé au-dessus de son poids ; maintenant il a le poids pour frapper plus fort. C’est tout à fait vrai – et les nouveaux arrivants experts et expérimentés tels que Luca, Dan et maintenant Andrew représentent la preuve que nous développons la force technique / d’ingénierie en profondeur dont nous avons besoin pour fournir ce coup de poing plus fort.